La CNIL approuve la carte vitale sur smartphone

En France, la CNIL surveille attentivement si la vie privée et les libertés individuelles dans le domaine de l'informatique sont respectées. Avec l'arrivée de la carte vitale sur l'iPhone et les smartphones sous Android, la CNIL a mené sa petite enquête pour vérifier si cette nouvelle approche était en conformité avec le respect de la vie privée des Français.

Accord pour la carte vitale sur l'iPhone

Dans un avenir proche, vous pourrez vous rendre à une consultation chez un médecin sans carte vitale physique et obtenir le remboursement de la prestation. Comment ? Grâce à la carte vitale numérisée dans votre iPhone ou smartphone sous Android. C'est l'une des volontés du gouvernement d'Emmanuel Macron qui souhaite proposer une expérience plus moderne de la carte vitale aux Français.



La carte vitale numérique continue son bout de chemin, après une multitude de tests sur iOS et Android dans dix départements, le procédé a été validé par la CNIL, ce qui permet de s'assurer que nos données personnelles seront protégées et notre vie privée préservée.

L'application qui hébergera votre carte vitale vous demandera une authentification via reconnaissance faciale (Face ID sur iPhone compatible), la CNIL a précisé que cette procédure devra être temporaire. Dès que l'application France Identité sera disponible et pourra communiquer avec l'application dédiée à la carte vitale, la reconnaissance faciale devra être définitivement supprimée.



La CNIL demande également que le bénéficiaire de la carte vitale puisse avoir le droit de réclamer un accompagnement à son organisme d'assurance maladie pour avoir des explications sur le fonctionnement de l'application. La CNIL souhaite absolument qu'une personne qui n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies comprenne rapidement le fonctionnement de l'app et comment s'en servir une fois dans le cabinet du professionnel de santé. La commission a estimé que numériser la carte vitale est une bonne idée, mais cela ne doit pas accentuer la fracture du numérique.



Dès qu'elle sera disponible pour tous les Français, l'application qui hébergera votre carte vitale aura la capacité de vous permettre de consulter vos droits, de téléchargements des documents nécessaires à une prise en charge et le suivi en temps réel des remboursements.



Pour le moment, l'application n'a pas encore de date de lancement, nous avons juste l'indication que la disponibilité aura lieu avant le 1er janvier 2026, ce qui laisse un peu de temps pour s'assurer à 100% que le fonctionnement sera sans risque.