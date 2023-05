Apple lance la version finale de tvOS 16.5

Un administrateur partagé dans une maison est maintenant capable d'associer et d'ajouter des accessoires Matter. (106449382)

Les mises à jour intermédiaires de tvOS sont généralement anecdotiques et celle-ci ne déroge pas à la règle. Voici les notes de version officielles :

La mise à jour tvOS 16.5 peut être téléchargée via l'application "Paramètres" de l'Apple TV, en allant dans Système > Mise à jour logicielle. Les propriétaires d'Apple TV dont les mises à jour logicielles automatiques sont activées n’ont rien à faire, leur décodeur sera mis à niveau vers tvOS 16.5 d’ici quelques jours maximum, si le boîtier est connecté à Internet. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez dans quelques temps, les serveurs sont parfois surchargés.

Aux côtés d'iOS 16.5, Apple diffuse également une mise à jour de tvOS pour l'Apple TV. La version 16.5 est, une fois de plus, vraiment légère, avec un seul changement officiellement annoncé pour les utilisateurs d'Apple TV HD et Apple TV 4K, toutes versions confondues.

