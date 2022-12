Apple publie la version finale de tvOS 16.2 pour les Apple TV

Apple lance la version finale de tvOS 16.2 pour les Apple TV HD et Apple TV 4K, pour succéder à tvOS 16.1, une mise à jour qui a ajouté la prise en charge de Matter, la photothèque partagée iCloud, et plus encore.



Cette mise à jour accompagne iOS 16.2, iPadOS 16.2 et autre watchOS 9.2.

tvOS 16.2 est disponible en version finale

Les clients Apple peuvent obtenir le nouveau firmware tvOS 16.2 en téléchargeant la mise à jour depuis le menu paramètres de leur boîtier. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez un peu plus tard.



Au programme, pas de grandes nouveautés, mais quelques améliorations et correctifs qui débarqueront prochainement pour l'ensemble des possesseurs d'une box compatible.

Nouveautés de tvOS 16.2

Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures, se concentrant sur des corrections de bogues internes et des améliorations plutôt que des changements notables visibles par les clients.



tvOS 16.2 ajoute la prise en charge de la nouvelle architecture de l'application Maison, qui est conçue pour rendre les configurations plus rapides et plus fiables.



tvOS 16.2 propose également une nouvelle fonction de reconnaissance vocale Siri, qui permet à l'Apple TV de reconnaître chaque personne du foyer à la voix et de basculer vers le profil approprié. Il est ainsi plus facile de passer d'un utilisateur de l'Apple TV à l'autre et d'accéder à la bonne musique, aux bonnes émissions de télévision, aux recommandations, etc. La reconnaissance vocale prend en charge jusqu'à six membres de la famille.



En plus de la reconnaissance vocale Siri, tvOS 16.2 ajoute également Apple Music Sing pour les abonnés à Apple Music. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent contrôler le niveau des voix dans la chanson, de sorte qu'ils peuvent être légèrement réduits ou même presque complètement supprimés pour une expérience de lecture complète.