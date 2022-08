Comment cacher le bouton de recherche de l'écran d'accueil sur iOS 16

Parmi les 240 nouveautés d'iOS 16, le nouveau bouton "Recherche" de l'écran d'accueil de l'iPhone ne fait pas que des heureux. Juste au-dessus du Dock, il remplace les points qui indiquent le nombre de pages visibles sur votre appareil, les pages cachées n'étant pas comptées. Voici donc une nouvelle astuce de notre rubrique "iPhone Facile", anciennement appelée "iPhone pour les nuls".

Une fonction de recherche déjà accessible

Lorsque vous faites glisser l'écran d'accueil de l'iPhone ou l'écran de verrouillage vers le bas, vous accédez déjà à la fonction Recherche dite Spotlight. Elle vous permet de trouver presque tout ce qui est possible sur votre appareil, qu'il s'agisse d'applications, de fichiers, de contacts, d'e-mails ou de données in-app.



Si le geste vers le bas est sans effort, Apple s'est dit qu'il n'était pas suffisamment clair pour tout le monde et a profité d'iOS 16 pour ajouter un bouton plus explicite. Toutefois, si vous êtes un utilisateur d'iPhone chevronné, il y a des chances que vous n'ayez aucunement besoin de ce nouveau bouton. Heureusement, il suffit de quelques actions pour s'en débarrasser.

Voici comment supprimer le bouton "Recherche" de l'écran d'accueil d'iOS 16 :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Écran d'accueil. Sous Recherche, désactivez le bouton Afficher sur l'écran d'accueil. Désactivez l'option Afficher sur l'écran d'accueil sur votre iPhone pour masquer le bouton de recherche.

C'est tout ce qu'il y a à faire. Désormais, lorsque vous revenez à l'écran d'accueil de votre iPhone, le bouton de recherche ne remplace plus les petits points au bout d'une seconde. Il suffit de glisser l'écran vers le bas pour afficher la recherche, ou bien d'utiliser Siri pour vous aider.



Qui va supprimer cette nouveauté parmi vous ?