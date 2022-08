Vous souhaitez avoir un suivi général de votre carrière musicale ? Téléchargez Platoon for Artists. Cette nouvelle app, fraîchement lancée par Apple en personne, permet d'avoir un suivi global de ses streams, ses revenus et plus encore.

Platoon for Artists : l'app idéale pour gérer sa carrière musicale

Il y a quelques années en arrière, Apple a racheté une startup connue sous le nom de Platoon. Cofondée par un ancien dirigeant d'iTunes, Platoon souhaite offrir un suivi statistique complet aux artistes musicaux en devenir.



Dès aujourd'hui, Apple lance l'application Platoon for Artists. Avec cette app, l'artiste en question peut avoir un suivi général de sa "carrière", que ce soit les revenus générés, le nombre d'écoutes sur chaque plateforme de streaming musical ou encore les hits les plus likés.



Ce genre de service se développe de plus en plus depuis plusieurs années. Une fois que votre musique est sur les plateformes comme Apple Music, Spotify, Deezer... il suffit de posséder un compte Platoon for Artists pour avoir un suivi détaillé sur tout ce qui touche à vos morceaux personnels.

Si votre œuvre génère de l'argent, l'application peut également vous indiquer le montant exact disponible. Si l'application semble prometteuse, elle n'est pas encore totalement mise en avant. Il est possible de la télécharger via le lien officiel, mais en revanche, elle est introuvable sur l'App Store. Attention, c'est une application uniquement disponible sur iPhone et iPad.



Espérons qu'Apple la propose prochainement sur l'App Store et surtout sur l'App Store français. En attendant, sachez qu'il faut d'abord se créer un compte sur le site web de Platoon avant de se connecter sur l'application.

Télécharger l'app gratuite Platoon for Artists