Apple lance l'app GymKit Certification Assistant pour attirer les équipementiers

La plateforme GymKit d'Apple, qui permet de coupler votre Apple Watch à des équipements de gym, s'est lentement développée depuis son lancement en 2017 avec watchOS 4.1. Maintenant, dans l'espoir d'attirer plus d'équipementiers pour ajouter le support GymKit, Apple a lancé une nouvelle appli GymKit Certification Assistant pour rationaliser le processus d'approbation.

Voici l'app "GymKit Certification Assistant"

La nouvelle application GymKit Certification Assistant a été ajoutée à l'App Store hier soir. L'application est distribuée sous le compte développeur d'Apple, mais elle est actuellement non répertoriée. Cela signifie que vous ne pouvez pas la trouver dans l'App Store en tapant son nom, mais uniquement par un lien direct.

La description d'Apple pour la nouvelle application est la suivante :

A l'usage exclusif des licenciés MFi. Utilisez l'assistant de certification GymKit pour tester le couplage, la connexion et d'autres exigences clés pour les appareils de fitness que vous avez développés pour intégrer la technologie GymKit.

L'application est destinée aux fabricants d'équipements pour tester le fonctionnement de leurs produits avec la plateforme GymKit. L'app accompagne les entreprises tout au long du processus de test de la connectivité NFC et Bluetooth, de l'exactitude des données et de la garantie que les informations affichées aux utilisateurs sont correctes.



Il est probable qu'Apple distribuait cette application en privé à ses partenaires GymKit par le passé. L'ajout de l'application à l'App Store facilite ce processus et pourrait indiquer qu'Apple cherche à accélérer la vitesse à laquelle les nouveaux produits GymKit sont lancés.



Pour rappel, GymKit est la plateforme d'Apple qui permet aux utilisateurs d'associer leur Apple Watch à des appareils de sport tels que des tapis de course, des elliptiques, des escaliers et autres. Les mesures entre l'Apple Watch et la machine sont partagées, combinant les données de la machine avec des détails comme la fréquence cardiaque et la dépense calorique de la montre.



L'idée est que cette combinaison permet un suivi plus précis de la condition physique des utilisateurs de l'Apple Watch. Cela simplifie également le processus d'arrêt, de démarrage et de mise en pause des séances d'entraînement des deux côtés.



Qui a déjà utilisé un appareil compatible GymKit parmi vous ?

Télécharger l'app gratuite GymKit Certification Assistant