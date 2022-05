Apple met à jour son app Developer avant la WWDC 22

Medhi Naitmazi

Et de dix ! Apple se prépare pour la Worldwide Developers Conference dont le coup d'envoi sera donné dans moins de deux semaines, le 6 juin 2022, et a mis à jour l'application Apple Developer en version 10 avec des informations sur l'événement qui lèvera le voile sur iOS 16 et MacOS 13, entre autres.

Nouvelle version pour l’app Apple Developer

L'application Apple Developer contient des informations sur les vidéos des sessions, les Digital Lounges, les laboratoires, les défis de codage et bien d'autres choses encore pour la WWDC 2022.

Les développeurs peuvent regarder ensemble le contenu de la WWDC via FaceTime grâce à la fonction SharePlay qui a été ajoutée à l'application Apple Developer.



Apple indique que plusieurs améliorations ont été apportées, notamment une recherche améliorée, des raccourcis clavier pour iPadOS, etc.



Les notes de publication complètes de la mise à jour sont disponibles ci-dessous :

Nouveau dans cette version : Explorez tout ce que la WWDC22 a à offrir, y compris les vidéos des sessions, les salons numériques, les laboratoires individuels, les défis de codage et de conception, et plus encore.

Inscrivez-vous à des activités interactives telles que les salons numériques et les laboratoires directement dans l'application Developer.

Regardez des vidéos ensemble grâce à SharePlay.

Nous avons également corrigé des bogues et ajouté diverses autres améliorations : Nous avons reconstruit notre recherche pour qu'elle soit plus étendue et prenne en charge les phrases citées.

Nous avons ajouté davantage de raccourcis clavier pour iPadOS.

Nous listons désormais vos téléchargements dans l'ordre dans lequel vous avez commencé le téléchargement.

Télécharger l'app gratuite Apple Developer