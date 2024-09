Apple dévoile le programme de la WWDC24

Apple fait la publicité de la WWDC24 à moins de deux semaines de l'évènement. Un récapitulatif complet du programme qui attend les utilisateurs et les développeurs fans de la pomme croquée. Les deux premières heures seront les plus croustillantes.

WWDC24 : le programme étape par étape

Dans moins de deux semaines, Apple commencera sa conférence annuelle des développeurs dans le monde entier. Une conférence en ligne gratuite, destinée aux développeurs, mais également à tous les fans de la marque. Comme chaque année, c'est le moment pour découvrir l'intégralité des nouveautés OS à venir pour la rentrée. iOS 18, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS seront au rendez-vous. Pour nous faire patienter, Apple vient de livrer le programme complet de cette WWDC24 qui s'annonce passionnante.

Lundi 10 juin, 19 heures

Le lundi 10 juin à 19 h (heure française), nous commencerons avec le traditionnel discours d'ouverture. Discours dans lequel la marque en profite généralement pour remercier chaleureusement tous les développeurs et utilisateurs qui lui font confiance depuis de nombreuses années.



Ensuite, Apple fera un tour complet de toutes les nouveautés à venir sur la partie logicielle. iOS 18, macOS 15, watchOS 11... Cette année, tout le monde attend de grands changements avec la montée en puissance de l'IA. Sans oublier un nouveau design général inspiré de visionOS.



Attention tout de même à ne pas s'emballer trop vite pour éviter la déception. iPhoneSoft sera une fois de plus en direct pour vivre à vos côtés cette nouvelle conférence. Joignez-vous à nous le lundi 10 juin sur notre site, ou via le bouton Keynote sur notre nouvelle application.

22 heures

Après le Keynote, Apple invitera les développeurs à plonger plus en profondeur dans les dernières avancées afin de commencer à prendre en main les nouveaux outils. Un deuxième Keynote, réservé cette fois-ci aux créateurs, qui sera accessible en streaming sur l'application Apple Developer et sur le site web Apple Developer. Comme le Keynote principal, la rediffusion sera immédiatement disponible sur le site web et la chaîne YouTube.



Un échange professionnel et direct entre les membres du programme Apple Developer et les experts Apple. Des ingénieurs et des concepteurs seront par la suite présents sur les forums pour offrir une assistance technique. Apple promet jusqu'à 100 sessions techniques publiées tout au long de la semaine. Pour rappel, bien qu'elle soit intéressante seulement les deux premières heures pour le grand public, la WWDC s'étend officiellement sur 4 jours, du lundi 10 juin au vendredi 14 juin inclus. Une semaine cruciale pour les développeurs qui veulent être opérationnels en septembre.

Apple Design Awards

Après avoir dévoilé la liste des finalistes aujourd'hui, Apple profitera de cette WWDC pour récompenser les meilleures applications de l'App Store avec les Apple Design Awards. Les apps et jeux qui ont connu un succès phénoménal en 2023 recevront une distinction.



Et vous, quelle est l'application qui a marqué votre année 2023 ?



Source