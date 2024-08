Avec iOS 18, Apple va apporter un tas de nouveautés, mais aussi améliorer les fonctionnalités déjà existantes grâce à des développements internes et à l’intelligence artificielle. Une nouvelle rumeur mentionne qu’Apple travaille sur une transition « plus intelligente » entre deux musiques !

Une meilleure transition pour éviter d’éventuels blancs entre deux musiques

Apple est en train d’expérimenter une nouvelle fonctionnalité pour Apple Music, baptisée « transitions de chansons intelligentes ». Cette innovation a pour objectif d’améliorer le fondu enchaîné entre deux musiques, cette fonctionnalité existe depuis iOS 17, elle permet à l’utilisateur de choisir le nombre de seconde qu’il souhaite dans la transition de deux musiques, cela permet une expérience plus rapide et plus fluide. Pour régler le fondu enchaîné, il suffit d’ouvrir l’application Réglages sur votre iPhone, de sélectionner « Musique » et de trouver l’option du fondu enchaîné.

Le rapport ne précise pas le fonctionnement exact des « transitions de chansons intelligentes ». Néanmoins, il est probable que cette nouvelle fonctionnalité vise à perfectionner le fondu enchaîné en ajustant automatiquement la vitesse de transition. Avec l’approche d’iOS 18, la musique suivante ne devrait pas empiéter sur la précédente et les périodes de blanc entre deux morceaux seraient évitées.



En parallèle, Apple travaille également sur une nouvelle fonctionnalité appelée « Passthrough », destinée à Apple Music et QuickTime sur macOS. Le rapport ne donne pas de détails sur cette fonctionnalité, mais elle pourrait également représenter une belle avancée pour l’expérience utilisateur.



