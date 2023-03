Comment désactiver la Touch Bar du MacBook Pro

Tutoriels et Astuces

Rappelons enfin l'outil BarNone qui permet de désactiver encore plus facilement cette bande OLED, ou bien l'utilitaire TouchSwitcher qui permet d'accéder au multitâche facilement. Alors, qui ne se sert pas de la barre tactile et l'a désactivée ?

Bien évidemment, il est toujours possible de rétablir la fonctionnalité en vous rendant dans les réglages système de votre MacBook > Clavier > Réglages de la Touch Bar.

Vous verrez que la Touch Bar de votre Mac est devenue vide, sans boutons, touches, commandes, curseurs ou autres. Elle apparaîtra comme une barre noire au-dessus de votre clavier, et sera inactive. Toutefois, si elle est encore en vie, alors rendez-vos dans Paramètres système > Confidentialité et sécurité. Dans les extensions en bas de la liste, décochez tout ce qui est actif.

Mais si vous n'aimez vraiment pas la Touch Bar et que vous souhaitez la "tuer", voici ce qu'il faut faire :

