Les 100 principaux abonnements de l'App Store ont généré 13,5 milliards de $ en 2021

Il y a 1 heure

Services Apple

Julien Russo

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Apple est prêt à tout pour protéger le modèle économique de son App Store ? C'est essentiellement parce que c'est une véritable mine d'or avec des achats d'applications et abonnements qui génèrent des sommes colossales. Un rapport de Sensor Tower a révélé que les 100 principaux abonnements (hors jeux) ont fait gagner 13,5 milliards de dollars en 2021.

L'App Store rapporte bien plus que le Google Play Store

Ce n'est plus un secret pour personne, les utilisateurs sous iOS ont nettement plus tendance à dépenser de l'argent dans les contenus virtuels que les propriétaires de smartphones sous Android. Ces paiements se réalisent dans l'achat d'applications, mais aussi dans les abonnements à renouvellement mensuel, un véritable jackpot permanent pour les développeurs et Apple qui touche une commission de 30% ou 15% depuis des années.



Le dernier rapport de Sensor Tower a affirmé que les 100 principaux abonnements de l'App Store ont permis de faire gagner 13,5 milliards de dollars (soit 4,05 milliards directement dans les poches d'Apple et le reste pour les développeurs).

À titre de comparaison, la tendance est moins bonne sur le Google Play Store où les 100 principaux abonnements ont généré seulement 4,8 milliards de dollars, une somme déjà gigantesque, mais décevante quand on confronte le nombre d'utilisateurs iOS et Android dans le monde.

Ce qui est incroyable, c'est que ce chiffre ne prend même pas en compte les revenus des abonnements issus des jeux disponibles sur l'App Store. On imagine que le résultat final peut être le double, voire le triple de 13,5 milliards de dollars !



Sensor Tower fait remarquer que les dépenses liées aux abonnements sur l'App Store ont augmenté de 31% par rapport à 2020. Il y a fort à parier que la pandémie y soit pour quelque chose, puisqu'à cause des différentes restrictions qu'il y a eu (couvre-feu, confinement, pass sanitaire/vaccinal...) les gens ont consacré beaucoup plus de temps aux écrans.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le rapport a fait un TOP 10 des abonnements les plus rentables sur l'App Store et le Play Store. Du côté d'iOS, on se rend compte qu'il y a plusieurs services de streaming comme Hulu, HBO Max ou encore Disney+. Comme chaque année, Tinder occupe le haut du classement, l'application ne se renouvelle pas fréquemment, mais elle reste toujours aussi efficace pour rencontrer son âme sœur.



Du côté d'Android, c'est un service de Google qui est en tête des abonnements les plus rentables sur 2021. On retrouve dans le classement les applications de streaming du type Disney+ et HBO Max, mais aussi d'autres services comme Facebook, ESPN ou encore Twitch, des apps qui n'apparaissent pas dans le TOP 10 sur iOS.



Google s'en sort très bien sur iOS et Android, l'application s'impose avec YouTube et Google One. D'après le rapport, la célèbre plateforme de vidéos a généré 1,2 milliard de dollars de revenus mondiaux sur les deux systèmes d'exploitation, du côté de Google One on est à 1,1 milliard.