Les nouvelles couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont en fuite

La quantité de fuites autour des iPhone 15 aujourd'hui est spectaculaire... On pensait que c'était terminé, mais ça continue, ce qui a de quoi nous régaler ! Une nouvelle indiscrétion mentionne les couleurs qui vont débarquer dans la gamme iPhone 15, les modèles non Pro vont hériter de deux nouvelles couleurs et les iPhone 15 Pro et Pro Max vont bénéficier d'une couleur plus "premium".

Découvrez en avant-première les couleurs des iPhone 15

Dans un rapport exclusif de 9to5mac, il est révélé que de nouvelles couleurs vont prochainement arriver sur les iPhone 15 qui seront dévoilés à la rentrée. Comme chaque année, Apple va proposer de nouvelles finitions pour faire passer plus facilement la "pilule de l'absence du changement de design" qui est toujours le même à chaque génération d'iPhone.



La source qui s'est confiée explique que les iPhone 15 Pro et Pro Max qui vont être commercialisés auront une couleur jamais vue jusqu'ici, il s'agira d'un rouge foncé. Précédemment, Apple a introduit le bleu pacifique avec les iPhone 12 Pro, le bleu sierra avec les iPhone 13 Pro et le violet foncé avec les iPhone 14 Pro.

Image AppleHub

Et pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ?

La même source a indiqué à 9to5mac qu'Apple proposera deux nouvelles couleurs pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui seront annoncés à la rentrée. Des coloris rose et bleu clair feront partie des couleurs qui seront présentées dans la gamme 2023.



La personne derrière l'indiscrétion explique toutefois que ces informations ne sont pas sûres à 100%, il reste encore plusieurs mois avant que les productions d'essai et de masse commencent pour la prochaine génération d'iPhone. Apple pourrait procéder à des changements sur les couleurs de ces iPhone 15 à la dernière minute.