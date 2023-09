Les couleurs des iPhone 15 / 15 Pro encore visibles en vidéo

Il y a quelques jours, des images de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro ont tourné sur Internet, permettant d'avoir un aperçu des couleurs potentielles des nouveaux modèles à venir la semaine prochaine. En ce qui concerne l'iPhone 15 normal, il semble qu'Apple ait opté pour des couleurs très discrètes, presque délavées. Aujourd'hui, nous disposons d'une vidéo montrant les couleurs potentielles de l'iPhone 15, ainsi qu'une autre avec les versions haut de gamme, l'iPhone 15 Pro.

Une vidéo montre les couleurs potentielles de l'iPhone 15

L'utilisateur Jon Rettinger a partagé une vidéo sur X (ex Twitter) montrant des maquettes de l'iPhone 15 dans les cinq couleurs annoncées : bleu, noir, jaune, rose et blanc. Cependant, les couleurs manquent cruellement de punch, ce qui constate avec les dernières créations de la marque. Il s'agit de coloris pastels, voire délavés.

Malgré ces couleurs quelque peu décevantes, l'iPhone 15 devrait, selon les rumeurs, être doté de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que la Dynamic Island, le port USB-C et un appareil photo principal de 48 mégapixels. Le téléphone devrait être disponible en deux tailles 6,1 et 6,7 pouces pour la version "Plus", tout comme l'iPhone 14.

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT — Jon Rettinger (@Jon4Lakers) September 6, 2023



Quant aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, il est peu probable qu'ils soient proposés dans des couleurs attrayantes. D'après les informations précédentes, les modèles haut de gamme seront disponibles en argent, gris titane, noir et bleu foncé. Pas de modèle or, vert ou rouge. Mais sait-on jamais, les fuites sont peut-être erronées.



Meet the iPhone 15 Pro color pallete. Thoughts? Blue looks the best to me. pic.twitter.com/RCxWjrUasC — Jon Rettinger (@Jon4Lakers) September 6, 2023

En marge des nouveaux iPhone 15, Apple devrait également annoncer la semaine prochaine de nouvelles coques en simili-cuir pour abandonner le cuir animal.



Apple tiendra une conférence de presse spéciale "Wonderlust" mardi prochain, le 12 septembre, pour annoncer l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 et de nouveaux accessoires. L'événement débutera à 19h00 (heure de Paris). Comme prévu, l'événement sera préenregistré et la presse sera présente à l'Apple Park pour sa diffusion. Nous retranscrirons le tout en direct et en français sur notre page keynote.