Et si l'illustration de l'invitation de l'Apple Event du 7 septembre était pleine d'indices ?

Apple a officialisé hier soir son Apple Event de la rentrée, celui-ci s'appellera "Far out", il aura lieu le 7 septembre 2022 à 19h (heure française) et l'image de l'invitation est assez spéciale. En effet, celle-ci représente l'espace avec le logo d'Apple qui se forme avec les étoiles. Qu'est-ce que la firme de Cupertino essaie de nous dire ? Depuis la révélation de cette image, les rumeurs se sont affolées toute la nuit !

Apple a-t-il laissé des indices ?

Quand on suit l'actualité Apple de près, on sait que le géant californien ne lâche vraiment aucun renseignement sur ses futures nouveautés avant un Apple Event, il n'y a pas de fuites d'informations orchestrées pour faire du "buzz" comme pourrait le faire certains concurrents pour générer une "hype" autour de l'événement.



Cependant, nous avons pu le voir à plusieurs reprises dans le passé, Apple sème parfois quelques indices dans ses images d'annonce de l'Apple Event, le logo de l'entreprise est souvent entouré de détails qui révèlent des nouveautés qui seront annoncées.

Image 9to5mac

L'espace avec de nombreuses étoiles qui se regroupent pour créer le logo Apple, mais qu'est-ce que cela peut bien dire ?

Il y a plusieurs hypothèses, pour comprendre, il faut regarder les rumeurs qui datent de quelques années, mais aussi celles qui sont plus récentes !

Affichage toujours activé en écran de verrouillage

Les leakers et analystes se sont tous mis d'accord pour confirmer que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max auront un écran qui ne s'éteindra jamais (aussi appelé en anglais always on). Nous aurons un écran de verrouillage sombre avec des informations très limitées dessus (heure, date et peut-être la météo) pour ne pas avoir d'impact majeur sur l'autonomie de l'iPhone (déjà mise à rude épreuve par le modem 5G de Qualcomm et l'écran).



L'illustration de l'invitation qui représente l'espace et donc un environnement très sombre pourrait exprimer le fait qu'Apple souhaite nous dire "le mode always on arrive sur l'iPhone".

Bien sûr, ça reste qu'une hypothèse !

Nouvel atout de l'appareil photo ?

Une autre rumeur a mentionné dans le passé une nouveauté qui pourrait prochainement arriver dans l'appareil photo de l'iPhone.

Les leakers voyaient l'arrivée de cet argument de vente avec la gamme iPhone 13, mais finalement cela n'a pas eu lieu, peut-être à cause d'un petit retard dans le développement.



Cette fonctionnalité qui a tant fait parler les rumeurs s'appelle "l'astrophotographie", cela était annoncé comme étant une révolution pour prendre des photos du ciel la nuit et obtenir des détails exceptionnels.



Votre iPhone serait capable de reconnaître la lune ou les étoiles si la fonction était mise en œuvre. Le procédé d'Apple passerait par des périodes d'exposition plus longues et un traitement interne plus important pour créer la photo parfaite. Il semble probable qu'Apple travaille sur une fonctionnalité similaire puisque certains smartphones Android qui lui font concurrence offrent déjà cette faculté.

La connectivité par satellite ?

Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'espace proche de notre planète ? Une tonne de satellites !

Et si le choix de la thématique de l'espace pour l'invitation de l'Apple Event "Far out" était finalement un sous-entendu de l'arrivée d'une connexion via satellite pour les appels d'urgence ?



Les indiscrétions en ont parlé dans le passé, Apple souhaiterait proposer une connexion par satellite exclusivement pour les appels d'urgence. Résultat, les propriétaires d'iPhone auront la possibilité d'appeler les services d'urgence proche de leur position géographique partout dans le monde sans avoir besoin d'avoir une antenne relais de leur opérateur mobile à côté.



Cela serait incroyable pour l'iPhone, mais aussi pour l'Apple Watch qui possède la fonctionnalité "détection d'une chute", n'oublions pas que la montre connectée est capable d'appeler les urgences dès qu'elle détecte que vous êtes tombé et que vous êtes inconscient.

L'utilisateur peut aussi déclencher un appel vers les urgences de lui-même, une fonctionnalité qui peut aujourd'hui ne pas toujours marché, car quand on est en pleine mer ou en campagne, le réseau mobile n'est pas là en permanence comme dans un milieu urbain !



Le "SOS via satellite" pourrait voir le jour dès les iPhone 14, surtout qu'Apple a intégré une icône "SOS" dans la barre d'état de l'iPhone, une icône qui apparaît et disparaît (peut-être pour indiquer le lien en temps réel avec le satellite) ?



Via