OQEE by Free se met à jour sur iPhone, iPad et Apple TV

Depuis hier, les abonnés Freebox qui ont accès à l'application OQEE by Free peuvent profiter d'une nouvelle mise à jour. Celle-ci est disponible au téléchargement à partir sur iOS, iPadOS et tvOS, elle apporte plusieurs améliorations et des correctifs. Découvrez ce que vous réserve la version 1.5.0 de l’app !

Des améliorations pour une meilleure expérience

OQEE by Free, c'est l'application de télévision et de replay réservé aux abonnés Free qui possèdent un abonnement Freebox Pop et Freebox Delta, l’app est disponible sur de nombreux appareils comme l'iPhone, l'iPad, les smartphones sous Android, l'Apple TV, les TV connectées de Samsung...

Grâce à cette application, vous accédez aux chaînes de télévision en direct, au replay, au contrôle du direct, au start-over, aux enregistrements et à la gestion des profils pour proposer une approche similaire à un service de streaming.



Depuis son lancement, OQEE by Free n'a cessé de recevoir diverses nouveautés, améliorations et correctifs tous les mois, le FAI de Xavier Niel a mobilisé une équipe dédiée autour de cette application très populaire sur les stores.

Sur son blog dev.freebox.fr, Free deux récents billets informent de l'arrivée de plusieurs changements pour les utilisateurs sur Apple TV, mais aussi sur iPhone et iPad, voici la liste complète :

iPhone/iPad : Ajout de la section « Reprendre avec le profil de … » dans l’onglet Pour vous.

: Ajout de la section « Reprendre avec le profil de … » dans l’onglet Pour vous. iPhone/iPad et Apple TV : Ajustement de la taille des images pour afficher plus de contenus et faciliter la navigation.

: Ajustement de la taille des images pour afficher plus de contenus et faciliter la navigation. iPhone/iPad et Apple TV : Clarification des messages affichés dans certains cas d’erreur de lecture vidéo

Cette version 1.50 de OQEE by Free apporte aussi plusieurs correctifs :

Apple TV : Sélection automatique du profil au démarrage de l’application en cas de profil unique

: Sélection automatique du profil au démarrage de l’application en cas de profil unique iPhone/iPad et Apple TV : Correction d’un problème pouvant empêcher la validation des paramètres de confidentialité

La mise à jour est déjà déployée, elle devrait s'installer sous peu sur votre Apple TV ainsi que sur votre iPhone et iPad si vous avez sélectionné l'installation automatique des mises à jour.

OQEE by Free est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures apps pour regarder la TV sur smartphone et tablette, l'application enregistre un grand nombre d'utilisateurs et répond enfin aux souhaits des abonnés Freebox qui attendaient depuis longtemps une vraie solution pour visionner la télévision en dehors de leur domicile !

