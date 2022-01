OQEE by Free sur Apple TV se met à jour !

Les abonnés Freebox qui ont accès à l'application OQEE by Free sur l'Apple TV vont profiter d'une nouvelle mise à jour qui est en cours de déploiement. Celle-ci est disponible au téléchargement à partir de tvOS 13 et apporte plusieurs améliorations et un correctif. Découvrez ce que vous réserve la version 1.4.0 de l'application !

Des améliorations pour une meilleure expérience

OQEE by Free, c'est la nouvelle app tendance de Free pour ses abonnés qui possèdent un abonnement Freebox Pop et Freebox Delta, l'application est disponible sur de nombreux appareils comme l'iPhone, l'iPad, les smartphones sous Android, l'Apple TV, les TV connectées de Samsung...

Grâce à cette application, vous accédez aux chaînes de télévision en direct, au replay, au contrôle du direct, au start-over, aux enregistrements et à la gestion des profils pour proposer une approche similaire à un service de streaming.



Depuis son lancement, OQEE by Free n'a cessé de recevoir diverses nouveautés, améliorations et correctifs tous les mois, le FAI de Xavier Niel a mobilisé une équipe dédiée autour de cette application très populaire sur les stores.

Sur son blog dev.freebox.fr, Free a publié un nouveau billet informant de l'arrivée de plusieurs améliorations pour les utilisateurs sur Apple TV, voici la liste complète :

Meilleure prise en compte des préférences de langues pour la VOST et l’audio description

Le moteur de recherche a été amélioré pour permettre d’accéder à plus de contenus

La lecture n’est pas mise en pause lors de l’ouverture du menu dans le lecteur vidéo

Nouvelle animation au démarrage de l’application

Clarification du message d’activation de la fonctionnalité d’enregistrement

Cette version 1.40 de OQEE by Free apporte aussi un correctif :

Gestion améliorée de l’état du réseau au démarrage de l’application

La mise à jour est présentée comme étant en cours de déploiement, elle devrait s'installer sous peu sur votre Apple TV. Dès que vous verrez la nouvelle animation au prochain démarrage de l'application, cela voudra dire que vous êtes sur la dernière version !

Télécharger l'app gratuite OQEE by Free