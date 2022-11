Bon plan : les AirPods 2 à 99 euros avec ce code promo !

Certainement LA promotion du jour. Le site Cdiscount propose pendant quelques heures une énorme réduction sur les écouteurs d'entrée de gamme d'Apple, les AirPods 2. Habituellement vendus 179 euros, ils sont affichés à 139 euros et même à 99 euros en utilisant le code promo "40AIRPODS".

C'est donc le moment idéal de s'offrir une paire d'écouteurs sans fil sans se ruiner (ou bien de préparer les cadeaux de Noël).

Les AirPods 2 à prix canon

Les AirPods 2 sont les modèles les plus anciens de la gamme d'Apple. Avec leur tige assez longue, ils n'offrent pas la réduction de bruit, la spatialisation audio ou encore les embouts en silicone. En revanche, ils se connectent de manière "magique" à vos appareils Apple, sont compatibles "Dis Siri" et offrent une qualité sonore très convenable grâce à la puce H1 qui se charge d'optimiser le rendu.

Les AirPods bénéficient d’une connexion sans fil plus rapide et plus stable — jusqu’à 2x plus rapide quand vous passez d’un appareil actif à l’autre — et d’un temps de connexion 1,5x plus rapide pour les appels téléphoniques. La puce H1 permet aussi l’activation vocale de Siri et une réduction de 30 % du temps de latence pour les jeux vidéo. Alors, que vous jouiez, écoutiez de la musique ou suiviez un podcast, vous bénéficiez toujours d’une qualité de son optimale.

Du côté de l'autonomie, les AirPods offrent 5 heures d’écoute, et jusqu’à 3 heures de conversation, le tout à partir d’une même charge. Et ils peuvent vous accompagner partout, grâce à leur boîtier qui permet plusieurs recharges pour plus de 24 heures d’autonomie en tout. 15 minutes de charge dans le boîtier donnent jusqu’à 3 heures d’écoute ou jusqu’à 2 heures de conversation

Si votre budget est restreint, c'est la meilleure offre Apple comme en atteste notre avis sur les AirPods 2.

Fiche technique

Caractéristiques :

Bluetooth 5.0

Deux micros beamforming

Deux capteurs optiques

Accéléromètre détecteur de mouvement

Accéléromètre détecteur de voix

Puce d’écouteurs H1



Dimensions et poids des écouteurs :

Hauteur : 40,5 mm

Largeur : 16,5 mm

Épaisseur : 18 mm

Poids : 4 g (chacun)



Dimensions et poids du boîtier de charge :

Hauteur : 53,5 mm

Largeur : 44,3 mm

Épaisseur : 21,3 mm

Poids : 38,2 g

Compatibles avec :

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

Apple TV

Android

Windows

Etc.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.