Google s'apprête à lancer des Pixel Buds Pro pour concurrencer les AirPods Pro

⏰ Il y a 33 min

Alban Martin

Réagir



Google prévoit de lancer prochainement une nouvelle paire d'écouteurs, les "Pixel Buds Pro". Il s'agirait d'une version haut de gamme de sa gamme Pixel Buds qui viendra concurrencer les AirPods Pro d'Apple et les Galaxy Buds Pro de Samsung.

Une annonce pour la Google I/O 2022 ?

Dans un tweet, Jon Prosser a déclaré que les Pixel Buds Pro devaient être lancés "bientôt" et qu'ils étaient disponibles en quatre couleurs : Real Red, Carbon, Limoncello, et Fog - soit rouge, noir, jaune et gris clair. Sans divulguer de date précise, l'information intervient une semaine avant que Google ne prévoie de tenir la Google I/O 2022, sa version de la conférence WWDC d'Apple, où il devrait annoncer un nouveau Pixel 6a, la version bas de gamme et une toute nouvelle Pixel Watch.

Au-delà du nom "Pro", les rumeurs n'ont rien dévoilé sur le design et les fonctionnalités que les Pixel Buds Pro arboreront pour rivaliser avec les populaires AirPods Pro d'Apple. Les Pixel Buds actuels sont dotés d'embouts en silicone et coûtent 99 euros, contre 279 euros pour les AirPods Pro ou 199 euros pour les tout nouveaux AirPods 3 milieu de gamme.



Dans le style typique de Google, on peut également s'attendre à ce que les Pixel Buds Pro disposent de l'Assistant Google intégré avec des fonctions intelligentes, telles que le son adaptatif qui ajuste le niveau de volume en fonction de votre environnement et des commandes tactiles. Reste à savoir si ils offriront la réduction active du bruit, l'audio spatial et autre joyeuseries que l'on retrouve sur les AirPods Pro.