SEGA s'apprête à lancer son RPG Sin Chronicle au Japon

En octobre de l'année dernière, SEGA a annoncé un nouveau RPG pour mobile sous la forme de Sin Chronicle. Sin Chronicle était censé être lancé le 15 décembre 2021, mais il a été retardé après la première bêta pour tenir compte des remontées des joueurs. Comme mentionné lors de l'annonce initiale, Sin Chronicle promet d'être une véritable expérience de jeu de rôle où vos décisions ont de grandes conséquences à la fin de chaque chapitre. Le jeu comprend de l'exploration, de grands mondes ouverts, des combats de type hack and slash, et bien plus encore. L'un des grands atouts de ce rival de Final Fantasy est l'ambiance Sonor avec une musique est composée par Kevin Penkin (Star Wars Visions, Florence) et des compositeurs invités comme Masashi Hamauzu (Final Fantasy), Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger), Yuzo Koshiro (Etrian Odyssey, Streets of Rage), et bien d'autres.

Sin Chronicles sort le 23 mars... au Japon

En plus de nous donner la nouvelle date de sortie, le 23 mars, SEGA a également révélé d'autres détails de gameplay, notamment un nouveau trailer de l'histoire. Regardez la vidéo de Sin Chronicle ci-dessous :

L'histoire de Sin Chronicle se déroule dans le monde fantastique d'Hudora, où les monstres obscurs de l'abîme menacent l'humanité d'un pouvoir obscur. Afin de se protéger, les humains construisent un énorme mur pour défendre le monstre. Ceux qui combattent les monstres en mettant leur vie en jeu sont connus sous le nom de Chevaliers des Frontières.

La vision du monde et le style dark fantasy conviennent certainement au goût de nombreux amateurs de RPG, en particulier pour ceux qui connaissent déjà Chain Chronicle depuis un certain temps. L'intrigue est semble-t-il très bien ficelée d'après les retours des premiers joueurs.

Le dernier RPG solo du studio de développement Chain Chronicles.



The Sin Chronicle est un "véritable jeu de rôle".

Un RPG où vous choisissez la fin.

Au point culminant de chaque chapitre, vous êtes confronté à deux choix ultimes.

Qui survit et qui meurt - tout dépend de vous.



Vous ne pouvez pas revenir sur votre choix.

Deux choix de destin, une seule chance de choisir.

C'est pourquoi vos doigts tremblent et votre âme tremble.



Votre propre histoire avec vos compagnons choisis.

Chaque personnage a une histoire.

En fonction des amis avec lesquels vous partagez votre voyage.

Influence le déroulement de l'histoire.

Le gameplay permet aux joueurs de contrôler les personnages pour rechercher librement sur la carte des trésors (armes/or). Les monstres apparaissent en cours de route et vous les combattrez avec un système de combat au tour par tour en 3D.

Comme tous les autres RPG, différents personnages ont des compétences et des améliorations différentes, diversifiant les stratégies qui peuvent être utilisées pour vous défendre et mettre à mal les ennemis qui ont évidemment des capacités spécifiques qu'il faudra appréhender. L'ordre des actions des ennemis et des alliés est affiché en bas de l'écran, et vous pouvez cibler l'ennemi avec un ordre d'action précoce simplement en appuyant sur son icône.

L'histoire élaborée et les graphismes 3D de grande qualité sont sans aucun doute les points forts du jeu. Le fait que vous puissiez vraiment décider du sort des personnages est vraiment un plus.



Le RPG de SEGA est disponible en pré-commande sur l'App Store pour iOS et en pré-enregistrement sur Google Play pour Android. Espérons que SEGA a prévu de proposer ce jeu en dehors du Japon à l'avenir, notamment en Europe et en Amérique.

Télécharger le jeu Sin Chronicle