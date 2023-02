Le RPG "404 Game Re:Set" de SEGA sortira au printemps au Japon

SEGA vient d'annoncer un tout nouveau RPG sur mobile en collaboration avec Yoko Taro à qui l'on doit par exemple les jeux NieR ou SINoAlice. Il s'agit de 404 Game Re:Set.



Si Yoko Taro est le directeur créatif de ce projet, le jeu est réalisé par Yuugen, plus connu pour "Atelier Sophie". Le jeu mettra en scène diverses marques de SEGA et d'autres sociétés, incarnées par des filles.

404 GAME RE:SET

C'est un monde créé par Sega pour Sega.



De l'infrastructure au divertissement, Sega règne en maître dans tous les domaines.

Un jour, un joueur vivant dans un tel monde rencontre le mystérieux "X".



Le monde dans lequel vous vivez n'est pas ce qu'il devrait être.



Le joueur découvre que ce monde a été déformé par Sega, et se lance dans la bataille contre Sega afin de restaurer le monde dans son état original.

Les exemples de personnages présentés sont OutRun, Virtua Fighter, After Burner et Virtua Cop, tous sortis dans les années 80 et 90.. SEGA a organisé un live stream il y a quelques heures pour présenter le jeu et détailler ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre. Regardez-le ci-dessous :

À l'heure actuelle, 404 Game Re:Set n'a pas de date de sortie confirmée, mais une date provisoire est indiquée sur l'App Store et les pré-commandes et pré-enregistrements sont en cours au Japon.



De même, aucune annonce concernant une sortie à l'international, ce qui serait une bonne idée. Si vous êtes au Japon ou que vous avez un compte Apple ou Google japonais, alors vous pouvez pré-commander 404 Game Re:Set sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu 404 GAME RE:SET