Google s'apprête à supprimer les comptes inactifs depuis 2 ans

Vous possédez un compte Google et vous n'avez pas été dessus depuis un long moment ? Attention, celui-ci risque d'être définitivement supprimé en cas d'inactivité sur une longue période. Google a décidé de revoir ses conditions générales d'utilisation et a inclus une grosse mise à jour visant à nettoyer les comptes inactifs depuis 2 ans minimum.

Une règle qui change dans peu de temps

Dès le mois de décembre 2023, Google va prendre l'initiative de supprimer les comptes qui sont inactifs depuis 2 ans ou plus. L'objectif derrière cette approche, c'est de libérer des boîtes mail, mais aussi de faire de la place sur ses serveurs où des tonnes de photos et vidéos sont stockées sur des comptes Google Photos qui sont abandonnés depuis parfois plus de 5 ans !



Avant de procéder à la suppression, Google avertira évidemment l'utilisateur concerné par les moyens de contact mis à disposition (adresse mail de récupération ou même numéro de téléphone), l'objectif de l'entreprise sera d'enregistrer une connexion récente qui permettra de casser la période d'inactivité et donc d'annuler la suppression du compte. L'entreprise commencera par les comptes inactifs depuis très longtemps puis progressivement continuera vers les comptes sans connexion depuis 2 ans.

Pour éviter d'être visé, le géant californien recommande une authentification régulière à votre compte Google, même si vous n'avez rien à faire dessus, une simple activité de quelques secondes une fois tous les 2 ans permettra de ne jamais se faire supprimer son compte. Vous pouvez par exemple envoyer un mail, regarder une vidéo YouTube, télécharger une application sur le Play Store, faire une recherche sur le web... Bref, montrez que vous portez toujours un intérêt à votre compte Google !



L'entreprise promet de ne pas toucher aux comptes payants (logique, ce sont des revenus) et de laisser de côté les comptes administrés par une école ou une entreprise. Google considère que la suppression de ces comptes pourrait mener les utilisateurs dans des situations particulièrement délicates avec la perte de précieuses informations.



Au niveau de la loi, Google a le droit de réaliser ce type d'approche du moment que cela est mentionné dans les conditions générales d'utilisation. C'est une stratégie difficile pour les utilisateurs qui risquent de perdre des données, documents ou même souvenirs, mais c'est indispensable pour libérer de la place sur les serveurs.



Source