Ugreen lance des chargeurs Qi2 "Uno" avec des emoji

Après Anker et Belkin, c'est au tour d'Ugreen d'annoncer le lancement de plusieurs nouveaux produits de recharge dédiés aux appareils Apple. Pour se démarquer, les accessoires arborent un design robotique avec des emoji. La série Uno comprend un chargeur Qi2, une batterie externe sans fil et un chargeur USB-C de 100W.

Une série d'accessoires insolites

Selon le communiqué d'Ugreen, ces chargeurs ont été conçus pour offrir une expérience de recharge « rapide et amusante » aux utilisateurs Apple. Chaque modèle est équipé d'un écran TFT affichant différents visages emoji pendant la recharge. Une bonne idée, presque inutile, mais qui change des produits austères.

La batterie externe sans fil Ugreen Uno Magnetic Wireless Power Bank de 10 000 mAh est dotée d’un chargeur sans fil Qi2 capable de recharger un iPhone compatible à une puissance maximale de 15W. Elle dispose également d’un port USB-C bidirectionnel de 20W et d’un support en métal pliable.

Le chargeur sans fil magnétique 2-en-1 Ugreen Uno est également compatible Qi2 et peut recharger un iPhone jusqu’à 15W ainsi que des AirPods jusqu’à 5W. Il dispose d’un socle magnétique avec un angle ajustable. Un chargeur USB-C de 5W permet également de brancher un chargeur pour Apple Watch, offrant une recharge rapide à la tocante.

Le chargeur robot Ugreen Uno 100W peut recharger un MacBook Pro 16 pouces à 43 % en seulement 30 minutes, ce qui est une performance compte tenu de sa taille. Il dispose de trois ports USB-C et d'un port USB-A, la puissance étant répartie entre les ports lorsque plusieurs appareils sont branchés.

Ugreen travaille également sur une batterie externe de 10 000 mAh avec une puissance de 30W et un hub USB-C 6-en-1 pour la série Uno. Ces produits seront disponibles plus tard cette année, le petit robot étant déjà disponible en version 65 Watts sur Amazon à 45 €.

