L'emoji chaussure d'Apple devient une vraie paire de sneakers

L'emoji chaussure de running d'Apple prend vie grâce à un designer qui en fait une véritable paire de sneakers. Cette initiative originale illustre parfaitement l'influence grandissante de la culture numérique sur le monde physique, et plus particulièrement l'impact des emojis Apple dans notre quotidien.

Un design inspiré par l'histoire d'Apple

Jose Wong, artiste et designer, a créé la "Shoe 1", une paire de sneakers directement inspirée de l'emoji chaussure de running d'Apple. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cet emoji lui-même s'inspire des New Balance 574, un modèle emblématique de 1988 — bien que Steve Jobs ait personnellement préféré les modèles 991 et 992 de la marque. Wong a su capturer l'essence de ces influences en créant une chaussure qui marie habilement l'esthétique numérique à un produit physique fonctionnel.

Des caractéristiques premium et des clins d'œil à Apple

Commercialisée à 219,90 dollars, la Shoe 1 propose des matériaux haut de gamme :

Une partie supérieure en cuir nubuck pleine fleur

Un mesh respirant

Une semelle intermédiaire en mousse EVA légère

Un contour en polyuréthane pour le confort

Une semelle extérieure intégrant 5% de caoutchouc recyclé

Le designer a particulièrement soigné les références à l'univers Apple, notamment à travers :

Un packaging minimaliste inspiré des boîtes d'iPhone

Une mention "Designed by Josewong in China" rappelant la signature d'Apple

Des semelles intérieures ornées d'une impression évoquant les composants électroniques d'un iPhone, avec une référence humoristique à un processeur "A(BCD)5"

Les précommandes sont ouvertes pour des pointures allant du 35 au 46, avec des livraisons prévues dès la semaine prochaine. Il est à noter que les ventes seront définitives, sans possibilité de remboursement, et que les quantités seront probablement très limitées.



Quel autre emoji imagineriez vous prendre vie ?



Source