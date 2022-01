La chiffonnette d'Apple est de nouveau en stock

Il y a 1 heure (Màj il y a 36 min)

Accessoires Apple

Medhi Naitmazi

Sortie en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021, le chiffon de polissage en microfibres d'Apple a été rapidement victime de son succès, malgré un prix haut perché de 25€ qui, comme beaucoup de produits Apple hors de prix, a rapidement été tourné en dérision. Force est de constater que la firme avait encore une fois vu juste.

Le retour du chiffon frappé d'une pomme

En une journée, les délais de livraison de la chiffonnette ont été repoussés d'un mois, soit novembre, avant d'être finalement en rupture de stock quelques jours plus tard. Décidément, tous les fans de la marque voulaient leur petit chiffon pour nettoyer les écrans des Mac, iPad et même iPhone.

Il aura fallu attendre le 11 janvier 2022 pour pouvoir de nouveau commander une chiffonnette ornée d'une pomme, avec une livraison en deux jours ouvrés. Vous pouvez commander maintenant pour avoir votre accessoire livré gratuitement avant la fin de la semaine.



La seule solution consiste à commander sur l'Apple Store en ligne (ou via l'app éponyme), car aucun Apple Store physique ne semble avoir effectué de réassort sur ce produit.



Pour mémoire, la chiffonnette d'Apple Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre. Elle était "donnée" avec le Pro Display XDR à 5499€, Apple la vend désormais séparément pour ceux qui n'ont pas acheté l'écran.