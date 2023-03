Tweetbot et Twitterific proposent à leurs fidèles de renoncer au remboursement d'abonnement

Depuis 2006, Twitter mettait à disposition une API afin que des développeurs proposent des alternatives à l'application Twitter. Cela permettait d’offrir des fonctionnalités ou même un design qui n'étaient pas présents sur l'application officielle. Malheureusement, en janvier 2023, Elon Musk a désactivé l'API du jour au lendemain, coupant la totalité des revenus des applications tierces.

Tweetbot et Twitterific proposent un soutien par le refus d'un remboursement

Depuis qu'elles ne peuvent plus accéder aux contenus de Twitter, les applications Tweetbot et Twitterific sont complètement devenues inutilisables, ce qui a poussé des milliers d'utilisateurs quotidiens à déserter l’app et télécharger l'application officielle de Twitter sur l'App Store et le Play Store.



Avant qu'Elon Musk prenne la décision de désactiver l'API et de mettre à jour les conditions générales d'utilisation qui précisent maintenant qu'il est interdit de soumettre des applications tierces de Twitter, Tweetbot et Twitterific proposaient des abonnements annuels à leurs utilisateurs. Cet abonnement populaire permettait aux utilisateurs des deux apps de payer à l'année et d'avoir en échange un petit avantage tarifaire par rapport à l'abonnement mensuel. Le problème, c'est que comme les apps ne peuvent plus fonctionner à cause du blocage de l'API par Elon Musk, les utilisateurs qui ont payé à l'année sont dans leur droit de réclamer un remboursement de l'abonnement qu'ils ont souscrit.

Pour cela, l'utilisateur a juste besoin de se rapprocher d'Apple et de demander une indemnisation au prorata avec une courte explication de pourquoi le service qui a été souscrit ne leur convient plus. Derrière, le développeur devra dédommager son utilisateur.



Le souci qui se présente, c'est que Tweetbot et Twitterific sont actuellement en faillites, le fait de couper leur source de revenu principal du jour au lendemain a provoqué des licenciements et une fin totale de l'activité. Une situation qui aurait pu être différente si Elon Musk avait prévenu à l'avance les apps tierces de Twitter, celles-ci auraient eu le temps de s'organiser et de peut-être mieux encaissé l'arrêt de leur activité !

Sans surprise, on se doute bien qu'il est difficile de dédommager à hauteur de 85% des milliers de personnes quand il n'y a plus aucun revenu. C'est pour cela que les deux applications proposent à leurs utilisateurs de refuser le remboursement de leur abonnement annuel.

Comment exprimer son refus de remboursement (soutien)

Ouvrez l'application Twitterrific ou Tweetbot Choisissez sur l'écran d'accueil le bouton "Je n'ai pas besoin d'un remboursement" Dans le cas de Tweetbot, vous pourrez choisir de transférer l'abonnement vers la nouvelle application Ivory qui est une app tierce de Mastodon. Dans le cas de Twitterrific, aucun transfert n'est possible, car l'app n'a pas encore rebondi vers une autre activité.

Les clients de Tweetbot et Twitterrific qui ont été satisfaits du service qu'ils ont reçu et qui souhaitent aider les développeurs dans cette période difficile en refusant de toucher un remboursement peuvent utiliser cette méthode.



Les consommateurs qui veulent être indemnisés peuvent ne rien faire et le 28 mars maximum, ils obtiendront un dédommagement calculé au prorata.

Télécharger l'app gratuite Tweetbot for Twitter