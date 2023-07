Le GPS TomTom GO propose un abonnement pour les poids lourds !

TomTom, expert en technologies de géolocalisation, a récemment annoncé la sortie d'un nouvel abonnement spécialement conçu pour les chauffeurs de poids lourds professionnels utilisant iOS et CarPlay. Cette fonction offre une solution complète répondant aux besoins spécifiques en matière de navigation des chauffeurs de poids lourds qui ne peuvent pas toujours emprunter les mêmes routes que les voitures et qui doivent surveiller de près leur consommation en carburant.

TomTom GO fait les yeux doux aux camionneurs

L'abonnement "poids lourds" de TomTom GO s'intègre évidemment avec CarPlay et propose des fonctionnalités de navigation "Premium" ainsi que des fonctionnalités avancées spécifiques aux poids lourds. Les chauffeurs peuvent facilement planifier des itinéraires en tenant compte des dimensions du véhicule, des exigences en carburant, des vitesses maximales et des informations sur les cargaisons.



Avec cet abonnement, les utilisateurs sur iPhone, iPad et Android ont accès aux heures d'arrivée estimées de TomTom, souvent très précises. Mieux, ils bénéficient également d'icônes dédiées aux aires de stationnement et aux arrêts poids lourds pour faciliter leur voyage.

Voici les principales fonctionnalités utiles aux camionneurs :

Personnalisation de l'itinéraire - à l'aide de points de repère, en évitant une partie de l'itinéraire ou des itinéraires spécifiques (éviter les autoroutes, les routes à péage, les tunnels, les passages de frontières, les ferries).

Personnalisation pour la conduite - par la modification des paramètres de dimensions et de poids du camion, ainsi que de la vitesse maximale.

Cargaison dangereuse - sélection d'une cargaison dangereuse spécifique qui restreint la planification de l'itinéraire.

Mises à jour du trafic en temps réel

Points d'intérêt des camionneurs (POI)

Alertes sur les limites de vitesse

Intégration CarPlay

Un abonnement à 19,99 € par mois

L'abonnement poids lourds de TomTom GO Navigation est maintenant disponible pour les utilisateurs iOS sur l'App Store, tandis que les utilisateurs Android peuvent également y accéder via le Google Play Store. TomTom propose actuellement une offre de lancement qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'un mois gratuit d'une valeur de 19,99 € en utilisant le code spécial TRUCK1MFREE (valable sur Android et iOS).



Cette nouveauté vient concurrencer la seule disponible à date sur l'App Store, à savoir celle de Sygic Truck. TomTom assure qu'elle a été conçue pour offrir une expérience de navigation avancée parfaitement adaptée aux chauffeurs de poids lourds, notamment en recensant leurs besoins durant tout le développement.



Qui pense avoir besoin de cette option ? Dans le même ordre d'idée, rappelons qu'il est possible depuis peu de suivre des itinéraires à vélo sur Apple Plans.

