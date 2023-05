Vinted énerve les utilisateurs en supprimant PayPal

Depuis ce jeudi, l'application de vente de vêtements d'occasion (mais pas que), Vinted, a supprimé l'option de paiement PayPal. Sans surprise, cela a provoqué l'ire de nombreux utilisateurs soucieux de se protéger contre les arnaques.

Vinted abandonne l'option PayPal

Vinted a annoncé, via une notification au sein de son application, qu'elle ne prendrait plus en charge les paiements via PayPal, invitant les utilisateurs à utiliser d'autres modes de paiement disponibles pour régler leurs commandes, comme Apple Pay. Cependant, la plateforme de vente n'a pas précisé les raisons de cet abandon.

Quoi qu'il en soit, les acheteurs ne peuvent plus utiliser PayPal pour effectuer des paiements, idem pour les vendeurs pour recevoir le produit de leurs ventes. PayPal offrait de nombreux avantages, notamment la possibilité de payer en quatre fois, ce qui permettait de se prémunir contre certaines arnaques. C'est surtout ce dernier point qui fait enrager une partie des clients qui redoutent une hausse des escroqueries.



En effet, en plus de faciliter les paiements, PayPal permettait également de signaler des litiges lorsque Vinted ne prenait pas en charge certaines arnaques liées aux paiements. Par conséquent, certains utilisateurs estiment que Vinted ne propose pas la même protection que PayPal et envisagent donc de se tourner vers d'autres alternatives comme eBay.



Pourtant, Vinted propose à ses utilisateurs de remplacer PayPal par Apple Pay pour continuer à effectuer des paiements sans interruption, sauf que cette option n'est pas disponible sur Android, politique d'Apple oblige.

Comment changer de mode de paiement sur Vinted

Pour changer de mode de paiement, les clients Vinted doivent simplement se rendre dans les paramètres de leur profil, accéder à la section "Paiements" et sélectionner l'option "Ajouter une carte" pour renseigner leurs informations de carte de crédit. Sinon, vous pouvez simplement utiliser Apple Pay lors d'un achat.

Télécharger l'app gratuite Vinted: acheter et vendre