Tecno Phantom Ultimate 2 : le smartphone qui se plie en 3 !

Voilà un concept qui devrait plaire aux adeptes du smartphone pliable. La marque Tecno présente, lors de l'IFA 2024, un téléphone qui a la particularité de se plier/déplier en trois parties. Encore plus de surface pour encore plus d'inertie. Pourtant, cet appareil original n'a pas pour objectif d'entrer sur le marché.

Tecno Phantom Ultimate 2

Tandis qu'Apple se fait toujours désirer sur ce marché, d'autres marques plus ou moins connues tentent de se faire une petite place dans la lumière. En cette rentrée 2024, la marque chinoise Tecno Mobile dévoile un concept innovant d'un smartphone qui se plie en trois ! Comme si plier en deux ne suffisait plus, Tecno passe à l'étape supérieure et veut vous prouver que c'est bien plus qu'un concept.

Baptisé Phantom Ultimate 2, ce smartphone sous Android possède un mécanisme qui lui donne la capacité de se replier non pas une mais deux fois sur lui-même. Sa finesse poussée à son paroxysme lui permet d'atteindre une épaisseur unique de 11 mm une fois replié. C'est plus fin que le Galaxy Z Fold 6 (12.1 mm) qui se plie en 2 ! Écran de 6,48 pouces fermé qui une fois ouvert entièrement se transforme en panneau OLED de 10 pouces. Plus grand que l'iPad mini.



Qui dit concept, dit malheureusement utopie. Ce Tecno Phantom Ultimate 2 n'est pas prévu à la commercialisation et ne possède donc pas d'estimation de prix et encore moins de détails techniques, bien qu'il fonctionne parfaitement. Néanmoins, cela permet de découvrir ce que l'industrie du smartphone est capable de faire.



Concernant Apple, le premier appareil pliable n'est pour l'instant qu'une étoile filante dans un ciel nuageux. Les dernières rumeurs évoquent un iPhone Fold avec un design à clapet pour 2026, mais au vu de la complexité du projet, il reste préférable de faire comme si cette idée n'existait même pas. Affaire à suivre dans les années à venir.



Rappelons au passage que malgré une ancienneté de 5-6 ans tout de même, le marché du smartphone pliant peine à décoller. Avec une part de marché minime, ce format semble convaincre uniquement quelques fans de technologie. Même Apple pourrait avoir du mal à se faire une place.