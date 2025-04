Patreon lance le streaming en direct pour concurrencer Twitch

Patreon, la principale plateforme de financement pour les créateurs de contenu, s'apprête à révolutionner son écosystème en intégrant une fonctionnalité de streaming en direct directement sur sa plateforme. Cette nouveauté permettra aux créateurs de diffuser du contenu en direct sans avoir à rediriger leurs abonnés vers d'autres plateformes comme Twitch ou YouTube.

Une nouvelle façon d'interagir avec sa communauté

La fonctionnalité de streaming en direct de Patreon sera déployée dès cette semaine auprès de "créateurs sélectionnés" dans le cadre d'une phase de test préliminaire, avant un lancement plus large prévu pour cet été. Cette initiative représente une avancée significative pour la plateforme qui cherche à diversifier ses services et à offrir aux créateurs de nouvelles façons d'interagir avec leur communauté.

Contrairement à d'autres plateformes, Patreon ne fixe pas de limite de temps pour les diffusions en direct. Les créateurs pourront streamer 24h/24 et 7j/7 s'ils le souhaitent, dépassant largement les limites imposées par Twitch (48 heures) ou TikTok Live (60 minutes). Cette flexibilité pourrait attirer de nombreux créateurs cherchant plus de liberté dans leurs diffusions.

Les utilisateurs pourront lancer leurs directs depuis l'application mobile Patreon ou via le site web. Les créateurs auront également la possibilité de décider si leurs streams seront accessibles gratuitement ou exclusivement réservés aux abonnés payants, offrant ainsi une nouvelle méthode de monétisation de leur contenu.



Une chaîne comme NowTech qui organise un live exclusif pour les contributeurs était jusque là obligée de rediriger sur YouTube en postant le lien sur Patreon. Ces streams pourraient dorénavant être uniquement diffusés sur Patreon ce qui éviterait, de plus, le partage non autorisé du lien du live YouTube.

Des fonctionnalités complètes pour une expérience optimale

Patreon n'a pas fait les choses à moitié en intégrant plusieurs fonctionnalités essentielles dès le lancement :

Un chat en direct avec des outils de modération

La possibilité de planifier des diffusions à l'avance

La compatibilité avec des outils de streaming tiers populaires comme OBS et Streamlabs

L'option de partager les enregistrements des diffusions (VOD) ou de les vendre comme achat unique

Une limitation notable est l'absence de fonction native de co-animation, nécessitant l'utilisation d'OBS ou d'autres outils tiers pour cette fonctionnalité spécifique. Mais bon, cette fonctionnalité est très médiocre sur Twitch depuis plusieurs années.



D'autres plateformes comme Substack ont également introduit des fonctionnalités de vidéo en direct, témoignant d'une tendance croissante dans l'écosystème des créateurs de contenu. Le livestreaming est l'avenir, et Patreon l'a bien compris.

Télécharger l'app gratuite Patreon