TikTok Live Studio : un nouveau logiciel pour concurrencer Twitch ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Applications iPhone / Applications iPad

Alexandre Godard

TikTok Live Studio, tel est le nom du nouveau logiciel que prépare le géant chinois pour 2022. Cette fois-ci, nous parlons d'une plateforme pour ordinateur qui permettrait aux utilisateurs de diffuser du contenu en direct avec tout un tas de paramètres pour que les gamers s'y plaisent. Un futur concurrent à Twitch et compagnie ?

TikTok se lancerait à sa manière dans le gaming ?

TikTok, l'application la plus téléchargée au monde sur l'App Store en 2021 a des ambitions débordantes. Après avoir pris la place de numéro un sur les smartphones, le géant chinois a bien l'intention de s'attaquer au marché des ordinateurs. Pour ce faire, il semblerait que les dirigeants se soient penchés sur le gaming, un autre secteur en pleine expansion ces dernières années.

Comme le rapporte TechCrunch, TikTok est actuellement en train de tester un nouveau logiciel de streaming de bureau, qui s'intitule TikTok Live Studios. L'objectif de ce logiciel, c'est d'offrir aux utilisateurs un endroit spécialement conçu pour diffuser une séquence en direct que ce soit pour n'importe quelle application de bureau mais surtout pour les jeux vidéo.



Un logiciel pour le moment en phase d'essai et dont l'existence a été confirmée par les dirigeants. À noter quel seul un petit nombre d'utilisateurs a pour le moment accès à TikTok Live Studio et que ce n'est pas encore un projet qui a 100% de chance de voir le jour auprès du grand public, même si cela semble très bien partie.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7 — Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021

Grâce à sa découverte et au partage de clichés via Twitter, Zach Bussey nous donne un premier aperçu de ce à quoi cela ressemble. Bien évidemment, si le logiciel sort officiellement, il sera différent sur certains aspects. D'après ses captures, le mode portrait et le mode paysage seront présents lors d'une diffusion tout comme la possibilité de faire un screenshot ou d'enregistrer du contenu sur une durée déterminée.



Un projet prometteur qui pourrait venir directement concurrencer Twitch, Youtube... étant donné la renommée de TikTok qui possède déjà son public. Du côté des dirigeants, on semble avoir trouvé un moyen supplémentaire pour que les utilisateurs restent encore plus sur ses plateformes et non sur celles des concurrents.