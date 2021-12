Nous avons dépensé 75 milliards d'euros sur l'App Store en 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 49 min)

Services Apple

Alexandre Godard

1



Grâce à cette étude de marché, nous pouvons (à peu près) connaître tous les chiffres liés à l'App Store en 2021. Qui est le plus téléchargé, qui génère le plus d'argent et même qui est le plus en progression. Tant de questions dont nous allons découvrir les réponses tout de suite.

App Store 2021 : le bilan final

Comme chaque année, le mois de décembre est le moment idéal pour connaître le montant que nous (les utilisateurs) avons dépensé sur l'App Store sur les douze derniers mois. Spécialisé dans ce domaine, Sensor Tower nous délivre une fois de plus ce classement que nous allons décrypter dès maintenant.

Premier fait important, selon les estimations, les utilisateurs des produits Apple ont dépensé pas moins de 85.1 milliards de dollars (75 milliards d'euros) sur la boutique d'application de la pomme en 2021. Un montant colossal qui représente une jolie hausse de 17.7% si l'on compare avec 2020.



À titre de comparaison, le Google Play Store a généré 47.9 milliards de dollars (42.5 milliards d'euros) de dépenses des utilisateurs sur l'année civile qui vient de s'écouler. Un chiffre qui donne du crédit à Apple qui génère presque deux fois plus de revenus avec moins de téléphones en circulation qu'Android.



Au total, 133 milliards de dollars ont été liquidés sur ces deux plateformes en 2021. Un chiffre une fois de plus en augmentation si on le compare avec les 111.1 milliards de dollars de l'année 2020.

Dans cette deuxième partie, nous allons nous attarder sur les applications les plus téléchargées sur l'App Store et le Play Store. Un classement sans surprise, dominé par les géants comme TikTok, Facebook, YouTube, Instagram... À noter que TikTok est le leader mondial lorsque l'on additionne les deux plateformes et qu'il est premier du côté de la boutique d'Apple.

Classement des applications les plus téléchargées dans le monde en 2021



Passons maintenant à la troisième partie, celle des revenus. En 2021, TikTok, YouTube et Tinder cartonnent sur l'App Store mais du côté de Google, c'est Google One, Piccoma et Disney + qui sont sur le podium.



Chiffre plutôt incroyable pour Google One, les utilisateurs ont dépensé 1 milliard de dollars en 2021 alors que l'on était à "seulement" à 448.5 millions en 2020. Une hausse de 123% !

Classement des applications qui génèrent le plus de revenus en 2021 (hors jeux vidéo)



Pour cette quatrième et dernière partie, découvrons le classement spécial jeux vidéo. Les joueurs mobiles devraient dépenser pas moins de 52.3 millions de dollars sur l'App Store en 2021. Une fois de plus, on note une hausse d'environ 10%.



Toujours du côté de l'App Store, ce sont les jeux Honor of Kings, PUBG Mobile et Genshin Impact qui rapportent le plus de billets verts. Les trois jeux sont en hausse que ce soit au niveau du nombre de joueurs ou en termes de revenus.