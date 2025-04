Après les langues, Duolingo va vous apprendre les échecs

Duolingo, l'application connue principalement pour l'apprentissage des langues, élargit encore son horizon. Après la musique et les mathématiques, c'est au tour des échecs de rejoindre son catalogue de cours. Une nouveauté qui vise à démocratiser ce jeu de stratégie millénaire auprès des débutants et joueurs intermédiaires.

L'application propose une expérience entièrement adaptée au niveau de l'utilisateur. Que vous ne sachiez pas différencier un fou d'une tour ou que vous ayez déjà quelques notions, Duolingo vous accompagne pas à pas. Les débutants apprendront d'abord les mouvements de base de chaque pièce avant de passer à des mini-puzzles plus complexes.

Ces exercices ludiques vous demanderont, par exemple, de capturer certaines pièces avec une pièce spécifique en un nombre limité de coups. Et si vous êtes bloqué, pas d'inquiétude : après plusieurs erreurs, l'application vous indiquera la bonne direction avec une flèche.

À mesure que vous progresserez, vous pourrez affronter Oscar, le personnage de Duolingo dédié aux échecs, dans des parties complètes dont la difficulté s'adapte à votre niveau. Attention toutefois, même à niveau débutant, Oscar ne vous fera pas de cadeau si vous laissez votre reine sans protection !

Pour l'instant, il n'est pas prévu de pouvoir jouer contre d'autres utilisateurs, mais cette fonctionnalité est à l'étude pour une version ultérieure.

La bêta de ce nouveau module sera disponible mi-mai sur iOS en anglais, avant un déploiement sur Android et dans d'autres langues dans les mois suivants. Une initiative qui pourrait bien, comme l'affirme Edwin Bodge, responsable produit chez Duolingo, "intéresser toute une génération aux échecs". De quoi, peut-être vous (re)mettre aux échecs !

Get your knights ready…Chess is coming. pic.twitter.com/vboOfKl8ZW