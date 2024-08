Comment partager un lien et du texte en un seul iMessage

Aujourd'hui, nous allons voir comment partager un lien web avec du texte en un seul message sur iPhone.



Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section iPhone facile.

Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices, mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous !

Une astuce pour les "Pro"

Vous savez tous partager un lien web depuis l'application Messages de l'iPhone, mais rares sont ceux qui savent qu'il est possible d'éviter le double message lorsqu'on veut envoyer à la fois l'URL Internet et une partie du contenu. iOS est plutôt intelligent et peut fournir un aperçu combiné, bien plus élégant.



En effet, intégrer la citation ou l'explication au-dessus du lien permet d'avoir une vue d'ensemble plus pertinente et limiter l'effet "spam" qui déclenche souvent le double "Cling" ou vibration selon le mode sonnerie / silencieux de votre destinataire. Une façon plus subtile d'attirer l'attention de ce dernier.

Pour réaliser un partage avancé, suivez le tutoriel :

Ouvrez Safari; Accédez à la page web à partager; Sélectionnez le texte que vous souhaitez citer; Touchez le bouton "Partager" au bas de l'interface de Safari, puis touchez l'icône "Messages" dans la feuille de partage; Dans l'application Messages, vous verrez alors le texte au-dessus du lien; Appuyez sur le bouton Envoyer.

Malheureusement, on ne peut pas (encore) modifier le texte partagé, il faudra envoyer un nouveau message pour compléter, au besoin.



C'est plutôt simple et très pratique pour pointer du doigt la partie intéressante d'un article, comme un tutoriel sur iSoft ou bien une promotion sur le dernier iPhone.



Qui connaissait parmi vous ? Rappelons que notre dernière astuce concernait les fonctions cachées du clavier de l'iPhone.