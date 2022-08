Meta active son monde VR Horizon Worlds en France

Après son lancement aux États-Unis, le jeu Horizon Worlds de Meta débarque du côté de l'Hexagone. Cette géante expérience basée sur le métaverse est révolutionnaire selon Mark Zuckerberg. Si vous êtes en possession d'un casque de réalité virtuelle Oculus, vous pouvez désormais l'essayer.

Le métaverse arrive en France

Après son lancement en bêta il y a deux ans, le projet Horizon Worlds de Meta arrive en France. Pour rappel, cet ambitieux projet, initié par Mark Zuckerberg, a pour objectif de créer le monde de demain, celui qui est 100% en réalité virtuelle, lorsque vous fixez un casque ou une paire de lunettes compatibles sur votre visage. C'est que qu'on appelle, depuis maintenant bientôt un an, le métaverse.

C'est quoi Horizon Worlds ?

Meta Horizon Worlds est une sorte d'application mélangeant réalité virtuelle et vie sociale. Lorsque vous vous connectez, vous pouvez commencer à explorer des endroits virtuels créés par Meta (Facebook) lui-même mais aussi par les développeurs et créateurs du monde entier.



Une panoplie de fonctionnalités est d'ailleurs mis à disposition de celles et ceux qui souhaitent rapidement et facilement se prendre au jeu en essayant de créer leur propre monde virtuel. Au-delà de la simple visite, il est possible de rejoindre ses amis pour commencer une partie multijoueur sur des jeux créés par d'autres utilisateurs dans le jeu.



Avec cette expérience sans réelle limite, le milliardaire qui dirige Meta souhaite créer la plus grande expérience de métaverse au monde. Autrement dit, il veut créer le monde d'internet de demain. D'ici quelques années, vous devriez pouvoir faire vos achats dans le métaverse, aller au restaurant ou au cinéma avec vos amis... Tout comme dans la vraie vie, mais de manière connectée. On vous l'accorde, cela semble un peu utopique à l'heure actuelle mais qui sait ce que l'avenir nous réserve.

Comment peut-on y accéder ?

Maintenant que le service est accessible en France, nous pouvons tous tenter l'expérience, à condition d'avoir tout le matériel requis. Pour faire simple, il faudra être en possession d'un casque Oculus Quest. Le prix du Quest 2 a d'ailleurs augmenté cet été.



Si vous possédez l'un des deux casques de Meta, rendez-vous sur le site oculus.com pour télécharger le jeu. Il sera une fois de plus obligatoire d'ajouter son compte Facebook lors du premier lancement. Mark veut vous voir vous amusez mais n'en oublie pas le principal, à savoir que vous possédiez un compte sur son réseau social.