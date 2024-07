Meta a ouvert Horizon OS sur les autres casques VR/AR pour mieux concurrencer visionOS

Depuis que l'Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis, le marché des casques à réalité mixte a considérablement été boosté. Si c'est une bonne chose pour tout le secteur, c'est aussi une source d'inquiétude pour le groupe de Mark Zuckerberg. En effet, celui-ci constate que la part de marché de visionOS est particulièrement importante et ne cesse de grandir.

Meta Horizon OS s'ouvre aux autres casques AR/VR

Hier, Meta a annoncé son intention d'ouvrir son système Horizon OS (présent sur les casques Meta) à d'autres fabricants de casques à réalité mixte. Cette initiative est décrite comme une sorte de "réponse" à la croissance impressionnante de l'Apple Vision Pro et de son système visionOS. Malgré une baisse d'intérêt aux États-Unis pour l'ordinateur spatial d'Apple, celui-ci ne cesse de grimper en termes de part de marché et ça commence sérieusement à faire paniquer Meta qui voit sa place de leader progressivement remise en question.



Pour contrer le phénomène Apple Vision Pro et visionOS, Meta a décidé d'adopter la même stratégie que Google et Microsoft : ouvrir son système pour mieux concurrencer celui d'Apple. Le groupe de Mark Zuckerberg part du principe que pour "faire mal" à un géant comme Apple, il n'y a pas d'autres solutions qu'ouvrir son OS à d'autres fabricants du même secteur. Cela permet d'augmenter considérablement la part de marché de l'OS et donc de lutter plus facilement contre celui d'Apple qui ne sera jamais accessible aux autres fabricants, car ce n'est tout simplement pas dans la politique d'Apple.

Parmi les autres annonces de Meta pour mieux concurrencer l'Apple Vision Pro, on retrouve aussi une collaboration stratégique avec plusieurs entreprises populaires sur le marché des PC et des consoles de jeux. Meta s'est rapproché d'ASUS, Lenovo et Xbox, avec un objectif en tête : renforcer son offre matérielle afin de proposer une expérience utilisateur encore meilleure que celle d'Apple.



Chacune des entreprises citées ci-dessus a un projet dans le domaine de la réalité augmentée/virtuelle, ce qui signifie qu'en échange d'une collaboration, Meta a probablement promis de partager son expertise et son vécu dans le développement de casques à réalité mixte.

Une ouverture d'Horizon OS pour plaire aux développeurs

La stratégie de Meta devrait être bénéfique pour le futur des applications sur les casques Meta Quest. Aujourd'hui, un développeur peut perdre l'intérêt de développer une application ou de la mettre à jour sur le long terme, vu les ventes assez faibles des Meta Quest. Cependant, ce développeur en question sera peut-être moins hésitant s'il sait que mettre à jour son application permettra d'offrir une meilleure expérience sur les casques Meta, mais aussi sur les casques des autres fabricants.



Dans l'annonce, Meta a également rappelé qu'actuellement, ses Meta Quest fournissent plusieurs avantages en termes de divertissement et de travail. Par exemple, les utilisateurs ont accès au Xbox Game Pass Ultimate, à Steam Link ou encore à Air Link, une fonctionnalité qui permet d'utiliser en temps réel des logiciels PC vers les Meta Quest.



Source