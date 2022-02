Mais qu'est-ce que les "articles Twitter" ? Une fonctionnalité bientôt disponible !

Comparé à la majorité de ses concurrents dans son secteur, Twitter a fait le choix de limiter le nombre de caractères qu'on peut saisir dans un tweet. Lors de sa création, le réseau social permettait d'entrer que 140 caractères, constatant que ce n'était pas assez, le nombre est passé à 280 caractères en 2017. Aujourd'hui Twitter souhaite aller au niveau supérieur !

Le nom de Jane Wong vous dit peut-être quelque chose, il s'agit d'une talentueuse chercheuse en applications et sites web qui détecte à travers les codes les futures nouveautés qui apparaitront dans les bêtas puis les versions officielles.

Wong a fait une découverte pour le moins surprenante sur le site de Twitter... Après des heures de recherche, elle a trouvé une fonctionnalité qui s'appellerait Articles Twitter, celle-ci était présente dans un menu caché que seule l'équipe du réseau social peut voir.



La particularité de cette nouveauté, c'est que les utilisateurs ne seront plus limités à 280 caractères, ils pourront créer de véritables articles comme on peut en apercevoir sur des sites de médias.

C'est aussi une très bonne nouvelle pour les utilisateurs qui souhaitent réaliser des threads (de grandes histoires), ils n'auront plus besoin d'enchaîner plusieurs tweets.

Évidemment, les articles sur Twitter n'apparaitront pas dans votre page d'accueil, ils seront isolés dans l'application, mais des tweets pourront probablement rediriger un utilisateur vers un article. Selon Wong, cette fonctionnalité serait accessible à tous les utilisateurs, le site internet et l'application proposeront un bouton "Créer un article Twitter" à côté du bouton "Créer un tweet". Il est toutefois possible que la fonction ne soit accessible qu'à une catégorie de personnes pour sa phase de test.



Surpris que cette fuite avance l'annonce officielle, Twitter a quand même tenu à dire au média CNET :

Ce type de publication (sans limites de caractères) est très attendu par la communauté Twitter. Le réseau social avait d'ailleurs fait un geste en 2020 envers ceux qui n'arrivent pas à tout mettre dans un tweet de 280 caractères, la fonctionnalité "ajouter un tweet" avait été mise en ligne pour permettre de créer une série de plusieurs tweets les uns après les autres.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter



Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz