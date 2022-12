Instagram lance les profils de groupe et une fonctionnalité de notes à la Twitter

Le réseau social d’images Instagram a annoncé hier soir le lancement d'une nouvelle fonctionnalité "Notes" qui est conçue pour permettre aux utilisateurs de partager leurs pensées en utilisant du texte et des emojis. Les notes sont décrites comme de courts messages qui peuvent inclure jusqu'à 60 caractères, ce qui signifie qu'elles sont similaires à un tweet, mais avec en plus succinct. Par contre, toujours pas la possibilité d’y placer un lien.

Instagram veut plus d’interaction

Les notes peuvent être partagées en allant en haut de la boîte de réception, en sélectionnant les followers ou les personnes de la liste des amis proches, puis en écrivant et en partageant une note. Les notes s'affichent en haut de la boîte de réception pendant 24 heures, et les réponses s'affichent sous forme de DM d’après le blog de Facebook.

Au cours des tests, nous avons appris que les utilisateurs appréciaient de disposer d'un moyen simple et léger de partager ce qui les préoccupe et de lancer des conversations. Qu'il s'agisse de demander des recommandations ou de partager ce qu'ils sont en train de faire, les notes offrent aux gens un moyen décontracté et spontané de s'exprimer et de se connecter les uns aux autres.

Les profils de groupe

Instagram mettra également bientôt en place les profils de groupe, qui permettront à plusieurs utilisateurs de partager des posts et des histoires via un profil dédié et partagé.

BeReal like

Les "Candid Stories" sont également en phase de test, Instagram souhaitant ajouter une fonctionnalité similaire à celle du réseau social BeReal, un concept français qui a été repris par les grands réseaux en tant que fonctionnalité. Le but étant de ne laisser que deux minutes aux utilisateurs pour se prendre en photos et de le partager avec ses amis, histoire de montrer son « vrai côté ».

Les Candid Stories ne sont visibles que par ceux qui partagent également leur propre Candid, et elles sont destinées à être utilisées pour "partager ce que vous faites en ce moment." Instagram enverra des notifications quotidiennes pour publier une Candid, sauf si le paramètre est désactivé.

Les notes sont déployées aujourd'hui, tandis que les Candid Stories sont en test et seront disponibles pour certains utilisateurs. Les profils de groupe devraient sortir en 2023.

Télécharger l'app gratuite Instagram