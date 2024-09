Le Mac Pro M2 Ultra débarque sur le refurb français d'Apple

Le dernier Mac Pro est déjà disponible à prix réduit chez Apple. Celui qui est sorti en juin dernier, avec la surpuissante puce M2 Ultra, vient de faire son apparition sur le refurb français. Cet ordinateur haut de gamme destiné aux professionnel existe en deux variantes : classique ou rack pour les serveurs.

Déjà disponible moins cher

Pour le moment, le Mac Pro M2 Ultra reconditionné n'est disponible qu'en version rack, mais nul doute que le modèle avec unité centrale verticale arrivera prochainement.

Celui qui partage le même coeur que le plus cher des Mac Studio offre quelques avantages par rapport au "Studio" vendu 4000 euros de moins. Les deux peuvent avoir un CPU à 24 cœurs, GPU à 76 cœurs, moteur neuronal à 32 cœurs, 192 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage SSD.



Mais le Mac Pro 2023 offre :

Des emplacements d'extension PCI

Plus de ports Thunderbolt

Une meilleure ventilation

Un boîtier plus grand et plus joli (question de goût)

Des roues (en option)

Si vous cherchiez une promotion sur le Mac Pro, la version reconditionnée est la configuration de base intégrant une puce M2 Ultra avec 24 cœurs CPU, 60 cœurs CPU et 32 cœurs NE, 64 Go de mémoire unifiée et un SSD de 1 To. Son prix ? 7 649 € (seulement) au lieu de 8 999 €, soit 15% de réduction. La version "tour" classique est vendue 700 euros moins chère en neuf, on attend donc un prix recondtionné d'environ 7 000 euros.



Quel est votre Mac de bureau préféré ? Mac mini, Mac Studio, Mac Pro ou iMac ?