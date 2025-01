Les futures lunettes AR de Meta arriveront en 2027

Les lunettes connectées connaissent un nouvel essor ces derniers mois, notamment depuis le lancement des Meta Ray-Ban et l'annonce d'Android XR par Google. Meta compte bien continuer sur sa lancée avec de nouveaux projets ambitieux qui pourraient redéfinir notre façon d'interagir avec la technologie au quotidien.

Meta prépare trois nouvelles paires de lunettes connectées

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Meta travaille actuellement sur plusieurs modèles de lunettes intelligentes. Le premier projet, baptisé "Supernova 2", sera développé en partenariat avec Oakley (marque du groupe Luxottica) et basé sur le modèle Sphaera. Ces lunettes seront spécifiquement conçues pour les cyclistes et les sportifs, avec une caméra positionnée au centre de la monture.



Plus intéressant encore, le projet "Hypernova" représente une avancée significative vers la réalité augmentée. Ces lunettes, dont le prix devrait avoisiner les 1000 dollars, intégreront un petit écran dans la partie inférieure du verre droit. Les utilisateurs pourront ainsi consulter des notifications, lancer des applications simples et visualiser les photos prises avec l'appareil. Une approche qui rappelle les Google Glass, mais avec une technologie plus moderne et mature. Ces projets devraient largement s'inspirer du prototype Orion présenté il y a quelques mois et qui a beaucoup impressionné.

Des lunettes AR autonomes prévues pour 2027

La vraie révolution pourrait arriver en 2027 avec le projet "Artemis", le premier véritable casque de réalité augmentée de Meta, mais sous forme de lunettes. Ce projet fait suite au prototype Orion, qui ne sera finalement pas commercialisé. Les sources de Bloomberg indiquent que les prototypes Artemis sont plus légers et plus avancés technologiquement que leur prédécesseur, un point crucial quand on sait que le poids est l'une des principales critiques adressées au Vision Pro d'Apple.



Pour contrôler ces différents appareils, Meta développe également un bracelet connecté baptisé "Ceres". Celui-ci pourrait être vendu en bundle avec les lunettes Hypernova, offrant une alternative aux contrôles tactiles situés sur les branches.

Des écouteurs avec caméra en développement

Meta ne s'arrête pas là et travaille également sur des écouteurs équipés de caméras, un projet baptisé "Camera Buds". Ces écouteurs permettraient d'analyser l'environnement grâce à l'IA, à l'image de ce que proposent déjà les Ray-Ban Meta. Le projet fait face à plusieurs défis techniques, notamment concernant l'angle des caméras et leur utilisation avec les cheveux longs. Il est intéressant de noter qu'Apple et Samsung explorent également cette piste des écouteurs avec caméras intégrées, ce qui pourrait donner naissance à une nouvelle catégorie de produits dans les années à venir.



Cette succession d'annonces montre que Meta continue d'investir massivement dans le hardware et l'IA, avec l'ambition de créer un écosystème complet d'appareils connectés. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle d'Apple, même si l'approche et les priorités diffèrent. Reste à voir si ces produits sauront trouver leur public, là où les précédentes tentatives de Meta dans le hardware ont connu des succès mitigés.