Sonos prépare une barre de son pas chère nommée "Fury"

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Alors que Sonos travaille activement à une enceinte portable plus abordable Sub Mini, la société semble également préparer une barre de son d'entrée de gamme pour le mois de juin. Grâce à des rendus et des détails publiés par The Verge, on apprend que la future barre de son aura un prix bien inférieur à celui de la Sonos Beam. Cependant, elle pourrait avoir une autre utilité en tant que haut-parleurs surround Dolby Atmos associés à la barre de son Arc, le produit phare de Sonos.

The Verge a partagé de nombreux détails exclusifs sur la barre de son Sonos qui n'a pas encore été annoncée, y compris des rendus. Sous le nom de code "Fury" / "S36" en interne, la dernière enceinte de la société est un peu plus petite que la Sonos Beam existante de 10 centimètres (55 cm contre 65 cm), tout en conservant la même profondeur et hauteur (6,9 cm et 10 cm).

La Sonos Fury d'après un rendu de The Verge

La Fury bientôt dans le catalogue de Sonos ?

La Fury est supposée être commercialisée en finitions noire et blanche avec un prix d'environ 249 € - soit 250 € de moins que la Beam. Pour cela, certaines fonctionnalités ont été supprimées comme le support Dolby Atmos, HDMI ARC, et les micros intégrés.



Cela signifie que la nouvelle barre de son économique sera connectée via le câble audio optique inclus comme principale entrée/sortie physique. Mais The Verge indique qu'il sera possible d'étendre la nouvelle barre de son à une configuration surround 5.1 avec d'autres haut-parleurs Sonos compatibles sans fil. En outre, la barre pourra être mise à la verticale pour agir comme des enceintes surrounds pour la barre de son Arc. D'ailleurs un subwoofer plus petit et plus abordable serait aussi en préparation sous le nom de code "S37".



Sonos aurait coché la case du 7 juin pour le lancement de sa barre de son Fury, ce qui laisse penser que nous aurons rapidement des nouvelles officielles de la part du constructeur premium.