Spotify n'a toujours pas tenu sa promesse pour l'AirPlay 2

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

La force de Spotify a toujours été de proposer des nouveautés auquel personne ne s'attendait, des fonctionnalités qui révolutionnent parfois notre expérience utilisateur. Malheureusement, quand il s'agit d'inclure des fonctions qu'attendent impatiemment les abonnés qui viennent de l'écosystème Apple, il n'y a plus personne...

Allo Spotify ?

L'AirPlay 2, c'est le protocole Wi-Fi de partage des contenus de dernière génération, il reprend les basiques de la première version, mais offre plus de possibilités comme celle de jouer un morceau sur plusieurs appareils différents connectés sur le même réseau. Pour les familles nombreuses, vous pouvez également ajouter des titres après la musique en cours de lecture, sans avoir besoin d'entrer en contact avec l'appareil qui a initié la connexion AirPlay 2.



Sans surprise, cela intéresse les clients Apple qui possèdent le plus souvent (sans le savoir) plusieurs appareils compatibles AirPlay 2 comme une enceinte, une télévision connectée...

Toutefois, si vous n'êtes pas chez Apple Music, ça risque d'être difficile d'utiliser l'AirPlay 2 !

Spotify est le premier service de streaming dans le monde et pourtant les applications iOS, iPadOS et macOS ne prennent pas en charge l'AirPlay de seconde génération. Comme l'a fait remarquer le site MacRumors, Spotify n'a pas tenu sa parole qui assurait que l'AirPlay 2 allait arriver et que ses équipes travaillent dessus pour en faire une réalité. Malgré l'investissement (on n'en doute pas) des développeurs de Spotify, on constate que 6 mois se sont écoulés et que l'AirPlay 2 n'est toujours pas disponible pour les abonnés.



Est-ce Apple qui bloque son concurrent pour garder l'avantage avec son propre service de streaming (qui est 2nd sur le marché) ? Visiblement ce n'est pas le cas, puisque la firme de Cupertino explique même minutieusement comment mettre en place son dernier protocole de partage de contenus en Wi-Fi. Tout se trouve sur une page dédiée du site developer.apple.com !



Si beaucoup d'utilisateurs sont patients, il y en a qui eux n'attendent pas et préfèrent aller vers Apple Music pour profiter de l'AirPlay 2, du Lossless accompagné du Dolby Atmos, ainsi que tous les autres avantages.

N'oublions pas non plus qu'on attend encore depuis plus de 2 ans une prise en charge native du HomePod et HomePod mini. Cela faciliterait l'utilisation en ayant juste à dire "Dis Siri, joue du Travis Scott sur Spotify". Rappelons tout de même que Spotify s'était plaint auprès de la Commission européenne en mars 2019 pour "ne pas avoir accès au HomePod" qui était "verrouillé" pour favoriser Apple Music.

