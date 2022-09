Le studio 10tons annonce Undead Horde 2: Necropolis sur mobile, console et PC

Le développeur 10tons est probablement plus connu pour sa vaste bibliothèque d'excellents jeux de tir top-down, avec une mention spéciale pour Dysmantle et Undead Horde. Pour mémoire, Undead Horde, qui a été lancé sur mobile en 2019, est un RPG d'action dans lequel vous incarnez un nécromancien qui peut ressusciter les morts et leur ordonner d'exécuter vos ordres dans une guerre contre les vivants. Il s'agit à la fois d'un jeu d'action, dans lequel vous pouvez vous frayer un chemin à travers les ennemis, et d'un jeu de stratégie, dans lequel vous dirigez votre horde de morts-vivants dans les batailles en temps réel. Le mélange des genres fonctionne très bien ensemble, et l'annonce de Undead Horde 2 n'est rien d'autre qu'une excellente nouvelle.

Undead Horde 2 se montre en vidéo

Cette semaine, les développeurs de 10tons lèvent enfin le voile sur une suite ambitieuse intitulée Undead Horde 2: Necropolis. Le principe de base est le même, mais Undead Horde 2 s'étend sur trois domaines majeurs par rapport à l'original. Tout d'abord, et peut-être le plus excitant, vous n'êtes pas limité à réanimer le même type d'ennemi que vous venez de vaincre. Il existe désormais une "roue de réanimation" qui vous permet de décider quelle classe de morts-vivants vous souhaitez réanimer et ajouter à votre armée. Cela ouvre toutes sortes de possibilités stratégiques et conduit à la deuxième grande différence du jeu, à savoir la variété des types d'unités. Il y aura plus d'une douzaine de types d'unités allant des plus standards comme les squelettes et les zombies jusqu'aux unités plus exotiques comme les hiérophantes, les liches et les chevaliers de la mort.



Le troisième changement majeur dans Undead Horde 2 se trouve dans son sous-titre : Necropolis. Alors que dans le premier jeu vous aviez une zone centrale qui était une sorte de crypte souterraine, dans cette suite vous aurez une ville entière habilement appelée Necropolis. Les vivants ont rasé Necropolis et volé toutes les âmes des citoyens morts-vivants et donc, tout au long du jeu, vous devrez lentement reconstruire et repeupler la ville. Chaque nouveau bâtiment que vous revitaliserez vous apportera un avantage particulier, comme de nouvelles capacités, des avantages ou des bonus de statistiques, en plus de rendre la ville plus vivante. Regardez le trailer vidéo pour comprendre de quoi il en retourne :

Vous pouvez trouver tous ces détails et plus encore dans l'annonce sur la page Steam d'Undead Horde 2. L'objectif actuel est de sortir une version Early Access sur Steam avant la fin de l'année, et de lancer le jeu complet sur PC, consoles et mobiles en 2023.



Si vous n'avez pas encore joué au premier Undead Horde, nous ne pouvons que vous le recommander, en attendant Undead Horde 2 : Necropolis.

Télécharger Undead Horde à 5,99 €