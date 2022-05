L'excellent jeu de survie Dysmantle arrive sur iOS !

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

1



Dysmantle arrive sur nos mobiles ! Ce RPG d'action en monde ouvert a fait ses débuts sur PC et consoles en novembre 2021, et il se tourne vers les smartphones et tablettes Apple dès la semaine prochaine grâce au studio 10tons. Une excellente nouvelle pour un jeu de survie qui a séduit des millions de joueurs. Une bonne nouvelle avant le week-end.

Regardez la bande-annonce de Dysmantle ci-dessous pour avoir une idée de ce qui vous attend :

Dysmantle vous pousse dans vos retranchements

Après de longues années de confinement, vous quittez votre abri et gagnez la surface pour découvrir un monde nouveau. Un monde peuplé de créatures atroces et cruelles. Un monde vide tout autre être humain. Un monde où la nature a repris ses droits. Un monde sur le point de prendre une tournure encore plus cauchemardesque.

Vous devez trouver le moyen de quitter cette île maudite. Mais avant cela, savourez donc ces lendemains d'apocalypse doux-amers.

Dysmantle se présente comme un RPG d'action en monde ouvert où vous détruisez tout. Votre objectif est de vous échapper de l'île en cassant tout sur votre passage pour trouver des matériaux, combattre des créatures, survivre, construire des abris, des armes, des tenus, cultiver des plantes, chasser des animaux et plus encore. Il y a aussi des énigmes un peu partout, de la pêche et de la cuisine. Vous ne vous ennuyez jamais dans Dysmantle, surtout qu'on peut même jouer à 4 en coop ! Si vous avez aimez Stardew Valley, foncez !

Notre avis sur Dysmantle

Les + :

Les graphismes

Le gameplay fun et accessible

Le monde ouvert complètement malléable

Le scénario

Le niveau de difficulté bien dosé



Les - :

Un peu répétitif

Un bestiaire pas assez développé

10tons a apporté son concept non seulement aux anciennes consoles, mais même à celles de la génération actuelle aux côtés de la Nintendo Switch. La version premium pour iOS arrivera le 19 mai à 9,99€, alors que la version PC et consoles est à 19,99€. Une affaire donc !



PS : si vous le voulez sur Android, il faudra patienter quelques semaines d'après les développeurs.

Télécharger le jeu DYSMANTLE