Sorties jeux : AttrapSouris, Layas Horizon, Family Bash et LEGO Bricktales

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement AttrapSouris, LEGO® Bricktales, Layas Horizon et Family Bash.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Subway Surfers Blast (Jeu, , iPhone / iPad, v1.9.3, 190 Mo, iOS 11.0, Sybo Games ApS) La version match-3 de Subway Surfers. Oui, fini le runner au 4 milliards de téléchargements, ici il faut aligner, exploser et décorer avec les personnages de la saga !



La réalisation est superbe, l'ambiance aussi, mais un jeu à réserver aux fans de Candy Crush. Télécharger le jeu gratuit Subway Surfers Blast





Lovecrafts Mythos Run (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0, 359 Mo, iOS 11.0, Blini Games) LLC Blini Games a développé Lovecraft's Mythos Run, un divertissant free to play endless runner d'action en 2D avec des graphismes pixel art, basé sur leur jeu multiplateforme roguelike original et à succès, Lovecraft's Untold Stories, sorti en 2019 sur PC, console et plateformes mobiles.



En utilisant les mêmes graphismes, le même style et le même lore, ce jeu ramène sur vos appareils tout le plaisir de la licence de manière hyper décontractée. Télécharger le jeu gratuit Lovecrafts Mythos Run





Layas Horizon (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 499 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un jeu réservé aux abonnés Netflix, par les créateurs d'Alto's Odyssey. Vous jouez ici Laya qui vol avec sa combinaison de wingsuit. Un titre magnifique, parfaitement maîtrisé avec un level-design et une bande-son envoûtante. Télécharger le jeu gratuit Layas Horizon





Family Bash (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 687 Mo, iOS 15.2, ARTE Experience) Le nouveau titre d'Arte !



Family Bash raconte l'histoire intemporelle de la Famille, celle qu'on aime, qu'on chérit, qu'on calomnie et qu'on méprise. Vous arrivez dans la salle des fêtes d'une petite ville française perdue en Normandie pour l'anniversaire de votre grand-père : 90 ans, presque toute sa tête et toujours la mémoire vivante de votre famille. Alors que les retrouvailles s'annoncent hautes en couleurs, vous vous retrouvez au centre d'un conflit intergénérationnel aux conséquences imprévisibles. Vous commencez alors à découvrir les sombres secrets et les motivations inavouables des membres de votre famille. Dans Family Bash, un choix apparemment insignifiant peut changer définitivement la relation entre les membres de votre famille. Alors, réfléchissez ! Télécharger le jeu gratuit Family Bash





Dumb Ways to Die 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 174 Mo, iOS 11.0, Metro Trains Melbourne Pty Ltd) L'hilarant jeu de l'App Store, Dumb Ways to Die, est de retour !



Dumb Ways to Die 4 vous offre encore plus à travers des mini-jeux passionnants et stimulants, de nouvelles zones à explorer, et surtout une difficulté toujours bien là. Télécharger le jeu gratuit Dumb Ways to Die 4





Nouveaux jeux payants iOS :

AttrapSouris (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.4, 321 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) Attrap'Souris est de retour ! C'est le jeu de plateau des années 80, mais en version numérique sur ton mobile ! Rejoins tes amis et fais la course pour récupérer le plus de fromage possible. Choisis ta souris, ta tenue et c’est parti ! Élabore des stratégies pendant le jeu. Récupère du fromage, vole du fromage, garde du fromage et gagne avec le plus de fromage ! Lorsque tes amis deviennent trop intrépides, déclenche le piège et admire la célèbre réaction en chaîne. Est-ce que ça va marcher ? Retiens ton souffle et fais monter la pression ! Télécharger AttrapSouris à 3,99 €





LEGO® Bricktales (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.484, 845 Mo, iOS 16.0, Thunderful Publishing AB) Très attendu, le jeu LEGO Bricktales est désormais disponible pour construire des univers brique par brique en 3D. Mais surtout, plus que le jeu physique classique, ici LEGO propose des niveaux avec des casse-têtes à résoudre. Chaque problème a une solution constructive. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions et débloquez de nouveaux contenus. Télécharger LEGO® Bricktales à 5,99 €