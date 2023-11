GRID Legends chausse les pneus slicks sur Mac en version Deluxe !

Feral Interactive a annoncé que GRID Legends : Deluxe Edition sera disponible sur macOS le 12 décembre, en exclusivité sur le Mac App Store. Une autre bonne nouvelle pour Apple, qui pousse de plus en plus le gaming sur macOS. Après les excellents Resident Evil Village, Lies Of P et autre Baldur's Gate 3, voici un nouveau titre AAA à venir. De quoi faire chauffer le Game Mode de macOS Sonoma.

GRID Legends arrive sur Mac

La sortie de GRID Legends : Deluxe Edition marque le retour de la franchise de course automobile de Codemasters sur macOS, qui arrive sous la forme d'un pack tout-en-un avec tous ses DLC. Doté du plus grand mode carrière de la série GRID, d'un créateur de courses hautement personnalisable et d'histoires uniques en direct, GRID Legends se place comme un concurrent moins poussé de Forza et Gran Turismo avec 10 disciplines de course différentes réparties sur 24 sites spectaculaires. Il est à mi-chemin entre l'arcade et la simulation.

Notre avis sur GRID Legends

GRID Legends se distingue par son vaste éventail de circuits et de véhicules bien modélisés, avec une excellente représentation des dégâts et une IA compétitive renforcée par le système Nemesis. Malgré une expérience en ligne stable et cross-platform, le jeu souffre d'un léger manque de profondeur dans son mode carrière et ses options de personnalisation. En offrant une multitude de combinaisons de courses et des collisions convaincantes, GRID Legends confirme son statut de divertissement arcade solide, bien qu'il n'ait pas pris trop de risque. Un joli 15/20 en somme.

Date de sortie et prix de GRID Legends

Jusqu'à présent, GRID Legends était disponible sur PC et consoles récentes. Les joueurs sur Mac ont du attendre le portage de Feral Interactive, le spécialiste du genre qui ne manque jamais une occasion de faire briller ses développeurs.



Attention toutefois, il faudra payer le prix fort comme l'explique le communiqué : GRID Legends : Deluxe Edition sortira le mardi 12 décembre à 39,99 €. À quand un portage sur iPhone 15 Pro et iPad Pro ?



D'ici-là, vous pouvez toujours vous amuser sur GRID Autosport, le meilleur jeu de course de l'App Store.