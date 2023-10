Gmail offre aussi des émojis pour réagir aux courriels

À partir de là, un tap sur l'icône fait apparaître un menu dans lequel vous trouverez les différents d'emojis éligibles. Les réactions de chacun s'afficheront juste à côté de l'icône, et certaines d'entre elles seront accompagnées de petites animations sympathiques. Si vous choisissez celui qui représente la fête, préparez-vous à voir apparaître des confettis numériques sur votre écran lorsque vous enverrez un emoji ou ouvrirez un message contenant cette même réaction. Ce sera beaucoup moins amusant pour les membres de la chaîne de messagerie qui n'utilisent pas Gmail, car ils recevront chaque réaction sous la forme d'un message distinct. Google prévient que les utilisateurs disposeront de 5 à 30 secondes pour annuler une réaction par emoji envoyée par erreur, en fonction du paramètre « Annuler l’envoi » qui se trouve dans la vue Web de Gmail. Autre limite pour éviter le spam, les utilisateurs ne pourront pas réagir à un email diffusé à un grand groupe. De même, le nombre de réactions est limité à 20 pour une personne. Dans un groupe, la limite est portée à 50 pour tous. Pour l'instant, vous ne pouvez accéder aux réactions emoji que sur Android, mais la fonctionnalité sera disponible sur les appareils iOS et sur le web au cours des prochains mois d'après la société qui a contractualisé à coup de milliards le fait d'être le moteur de recherche par défaut de Safari .

Gmail propose déjà des réponses intelligentes très pratiques que vous pouvez utiliser lorsque vous n'avez aucun temps à perdre et qu'un message impersonnel est suffisant. Mais si vous n'avez rien à dire de particulier, un emoji est parfois la meilleure réponse. Le géant de la technologie a lancé les réactions emoji pour Gmail; vous pouvez aussi réagir aux courriels comme vous le faites pour les messages instantanés.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.