Gmail propose le widget "boite de réception" sur iOS

Depuis iOS 14, Apple propose aux développeurs de garder un lien supplémentaire avec leurs utilisateurs en dehors de leur application, grâce aux widgets. Les devs ont la possibilité d'afficher des informations directement sur l'écran d'accueil dans différents formats de widgets. Si certaines applications n'utilisent pas cette opportunité, d'autres comme Gmail exploitent le plus possible cette fonctionnalité !

Un nouveau type de widget

Les utilisateurs de Gmail sur iPhone peuvent bénéficier d'un tout nouveau widget dans la dernière version de l'application de Google. Sans le mentionner dans les notes de la mise à jour, la firme de Mountain View a introduit un widget qui sera très pratique une fois installé !

En effet, il est maintenant possible d'afficher les trois derniers mails reçus avec : la photo de profil et le nom de l'expéditeur, le sujet ainsi que l'heure de réception.



Ce nouveau widget occupe la place de 8 applications sur votre écran d'accueil, mais il vous permettra de voir des informations importantes sans que vous ayez besoin d'ouvrir l'application Gmail sur votre iPhone.

En plus des 3 derniers mails, Gmail a aussi pensé à ajouter un bouton "Rédiger un nouveau mail", vous aurez juste à appuyer sur l'icône qui représente un crayon pour être automatiquement redirigée vers la page de rédaction.

Image by MacRumors

Ce nouveau widget n'a pas pour objectif de remplacer ceux déjà disponibles, c'est un ajout supplémentaire pour offrir plus de visibilité aux utilisateurs qui le souhaitent.

À noter que les informations dans ce widget se rafraîchissent à plusieurs reprises dans la journée, ce qui vous assure d'avoir les derniers mails en quasi-temps réel !



L'équipe de développement iOS de Google s'investit énormément sur la création des widgets. Il y a environ 6 mois, le géant californien lançait plusieurs widgets pour son application Google Maps. Ce qui fait plaisir, c'est que Google ne fait pas de distinction entre les nouveautés Android et celles qu'on retrouve sur iOS, ce n'est pas parce que c'est un OS concurrent que Google se met en retrait.

Comment ajouter un widget sur iOS ?

Pour accéder aux widgets créés par les applications qui sont installées sur votre iPhone, c'est simple. Il vous suffit de faire un appui long à un endroit vide sur votre écran d'accueil. Immédiatement, toutes les applications vont se mettre à trembler et vous verrez un "+" en haut à gauche de votre écran. Il faudra appuyer dessus et vous trouverez tous les widgets disponibles qui sont prêts à rejoindre votre écran d'accueil. Pensez à sélectionner la taille qui vous convient le plus !



