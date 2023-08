Gmail sur iOS et Android ajoute la traduction intégrée

Tutoriels et Astuces

Mieux, pour ceux qui communiquent fréquemment dans plusieurs langues, Gmail offre la possibilité de toujours traduire ou de ne jamais traduire certaines langues. La fonctionnalité ressemble logiquement à celle de Google Translate qui fonctionne sur le web dans Chrome. À noter que si l'utilisateur choisit d'ignorer l'option de traduction la première fois, celle-ci réapparaîtra au prochain courriel dans une langue étrangère. Pour ne plus la voir, il faudra la désactiver en cliquant sur l'icône paramètre lors de son affichage.

Google a enfin intégré sa fonction de traduction dans Gmail, chose qui n'était jusqu'à présent disponible que sur le web. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de traduire facilement leurs courriels dans plus de 100 langues, directement dans l'application de messagerie.

