Strava ajoute une messagerie sur iOS et Android

Course, vélo, randonnée, l’application Strava est devenu le réseau social de référence pour les amateurs de sports le week-end. Afin de renforcer le lien entre les utilisateurs et les aider à se motiver entre eux (surtout pendant les périodes où il fait froid), Strava vient d’avoir l’idée d’ajouter une messagerie dans l’app !

Strava innove enfin

La populaire application Strava, connue pour sa communauté impressionnante de plus de 100 millions d’athlètes à travers le monde, franchit une nouvelle étape majeure avec l’introduction d’une fonctionnalité de messagerie instantanée. Lancée dans sa version 335 sur iOS, la messagerie Strava permet désormais des communications fluides via des messages directs et des discussions de groupe, révolutionnant l’interaction entre les millions d’utilisateurs.



Cette innovation est liée à une démarche fondée sur des recherches qui révèlent une amélioration significative des performances lorsque les athlètes collaborent et se soutiennent mutuellement. Strava Messaging a pour objectif de stimuler cette motivation collective, en facilitant la coordination des entraînements, le partage des progrès et en renforçant les liens d’inspiration et de connexion entre les membres.

L’application souligne l’impact positif de cette nouvelle fonction sur l’engagement des utilisateurs et le renforcement de sa communauté. En effet, la messagerie est envisagée comme un outil puissant pour transformer l’expérience des athlètes, permettant des connexions et des discussions en temps réel.

Strava Messaging comble le fossé entre la planification tactique et l'engagement significatif, incarnant l'engagement de Strava à responsabiliser les athlètes et à favoriser une communauté prospère. C'est un catalyseur de connexions et de discussions en temps réel pour transformer les expériences des athlètes.

Parmi les caractéristiques de Strava Messaging, on trouve la possibilité de partager des activités et des itinéraires, de personnaliser les noms de chats de groupe, ainsi que des fonctionnalités de réactions aux messages, d’envoi de gifs, et de réponses. De plus, les utilisateurs ont la liberté de personnaliser leur niveau d’interaction avec la messagerie, en choisissant qui peut leur envoyer des messages directs ou les inviter dans des discussions de groupe.



Michael Hicks, de Android Central, note que, bien que basique, elle offre des éléments essentiels tels que le partage de liens, les réponses à des messages spécifiques, les emojis de réaction, et la possibilité de marquer les messages comme non lus ou inappropriés. Toutefois, le partage de photos n’est pas encore disponible, Strava prévoyant d’ajouter cette option au début de l’année 2024.

