Apple arrête de signer iOS 17.1.1 et iOS 17.1.2, retour en arrière impossible !

Comme à son habitude, Apple a cessé de signer les versions logicielles iOS 17.1 et iOS 17.1.2, empêchant les utilisateurs d'iPhone de rétrograder vers ces mises à jour. Cette technique d’Apple est bien connue, elle permet d’obliger les utilisateurs à rester sur la dernière version logicielle qui est considéré comme étant plus bénéfique et sécurisé pour eux.

Pourquoi Apple bloque-t-elle le downgrade ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS afin d'empêcher les utilisateurs de rétrograder vers des versions moins sécurisées du logiciel. C'est une action communément appelée "downgrade" en anglais qui permet de revenir à un état antérieur en cas d'instabilité, d'incompatibilité ou de problème de batterie par exemple.



Apple bloque généralement les anciennes versions pour s'assurer que les clients ont installé les derniers patchs de sécurité. Mais elle le fait aussi pour bloquer le jailbreak.

La version actuelle

iOS 17.2.1 est actuellement la dernière version disponible pour le public, tandis qu'iOS 17.3 est en phase de test bêta et devrait être disponible en décembre.

Rappel du contenu des mises à jour d’iOS 17.1.1 et d’iOS 17.1.2

Les deux mises à jour cités ci-dessus ont été uniquement correctives, elles ont corrigées des instabilités que subissaient les utilisateurs d’iPhone.

Dans le cas d’iOS 17.1.1, voici ce qui a été corrigé par Apple :

Dans de rares cas, Apple Pay et d'autres fonctionnalités NFC peuvent être indisponibles sur les modèles d'iPhone 15 après la recharge sans fil dans certains véhicules.

Le widget Météo présent sur l'écran verrouillé pouvait afficher les épisodes neigeux de façon incorrecte.

En ce qui concerne iOS 17.1.2, voici ce que la mise à jour a apporté :

Résolution des problèmes liés au WiFi qui continue à persister avec iOS 17.1.1 (déconnexions ou lenteurs de navigation)

Correctif des problèmes de notifications push que rencontrent certains utilisateurs sur iOS 17.1.1. Il arrive parfois que des notifications ne soient pas distribuées alors qu'elles peuvent être importantes. Par exemple, à la rédaction, nous avons ce problème avec WhatsApp qui ne distribue pas la totalité des notifications. Pour d'autres, il s'agit d'autres applications.

La version à venir

iOS 17.3 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment une nouvelle sécurité pour lutter contre le fléau du vol d’iPhone, cette nouveauté joue un rôle majeur si votre iPhone a été volé en étant déverrouillé ou si le voleur possède le code de votre iPhone. Autre nouveauté, on retrouve les playlists collaborative sur Apple Music, après un retrait dans iOS 17.2 suite à un problème, Apple a relancé la fonctionnalité dans le programme de bêta d’iOS 17.3.